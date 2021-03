ServusTV: Mick Schumacher im Exklusiv-Interview

Ab Freitag sind Andrea Schlager, Andreas Gröbl, Nico Hülkenberg und Christian Klien für ServusTV im Einsatz: Der Salzburger Sender zeigt den Auftakt der Formel 1 aus Bahrain live und exklusiv im österreichischen Free-TV.

Sieben Jahre in Folge raste Mercedes praktisch unangefochten zum WM-Titel in der Formel 1. In der Saison 2021 sollte aber wieder Hochspannung einkehren, erwartet ServusTV-Experte Christian Klien: «Die Teams sind näher zusammengerückt, die Abstände werden knapper. Und Red Bull Racing ist auf Augenhöhe.» ServusTV startet sein Formel-1-Engagement mit der Übertragung des Auftaktwochenendes von Freitag bis Sonntag live aus Bahrain.

Das ServusTV-Debütjahr bei den Vierrädern wird für Österreich auch aus sportlicher Sicht vielversprechend, ist sich ServusTV-Experte Christian Klien sicher: «Red Bull Racing ist so stark wie seit dem WM-Titel 2013 nicht mehr. Man hat bei den Tests überzeugt und geht gut vorbereitet in die Saison. Und die eher geringfügigen Regeländerungen kommen dem Team sogar entgegen.»

Einschnitte in der Aerodynamik sollen die Boliden um rund zehn Prozent langsamer machen, erklärt der 49-fache Grand-Prix-Teilnehmer: «Die Kurvengeschwindigkeit war bereits so hoch, dass die Pirelli-Reifen Probleme bekamen. Aber durch die rasante Entwicklung sind die Autos eh wieder fast so schnell wie vorher.» Dennoch: «Vor allem im oberen Mittelfeld wird es enger zur Sache gehen.»

Mercedes deckt Karten noch nicht auf

Anders als für die rot-weiss-roten Herausforderer liefen die Vorsaisontests in Bahrain für Mercedes und Titelverteidiger Lewis Hamilton nicht gerade nach Wunsch. Klien erkennt darin kein Alarmsignal: «Sie hatten mit der Fahrzeug-Balance zu kämpfen, die Hinterachse war unruhig. Ich denke aber, dass sie die zwei Wochen zwischen Tests und Rennen gut nutzen.»

Dass die diesmal sehr kurzen Wintertests nur wenig Aussagekraft hätten, will der 38-Jährige nicht unterschreiben. «Freilich ist aus drei Testtagen weniger herauszulesen als in den Jahren zuvor. Man sieht aber sehr wohl, wer konstant und problemlos unterwegs war, wer in den Longruns und wer auf einer Runde schnell war.»

Ferrari schätzt der ServusTV-Experte nach dem Katastrophenjahr 2020 wieder deutlich konkurrenzfähiger ein. «Im Motorsektor dürfte viel weitergegangen sein, das Topspeed-Defizit besteht nicht mehr. Mit Mercedes und Red Bull Racing wird man aber nicht mithalten können.»

Mit seinen vielen langen Geraden galt der Bahrain International Circuit stets als Mercedes-Strecke, auf der es auf Motorleistung ankommt. Auf diesen Vorteil können die Schwaben nicht mehr zählen, so der Vorarlberger: «Die Ferrari- und Honda-Motoren haben in diesem Bereich aufgeholt. Es braucht in Bahrain auch eine gute Traktion, die in erster Linie Red Bull Racing bieten kann.» Kliens Sieger-Tipp für den Auftakt: «Max Verstappen.»

Medical Check mit Max Verstappen

Rund um die Rennaction bittet ServusTV bei seiner Live-Premiere Haas-Pilot Mick Schumacher zu einem Gespräch. Weiters begleitet ServusTV-Experte Nico Hülkenberg in einem exklusiven Beitrag Titelanwärter Max Verstappen bei dessen Medical Check in Thalgau und lässt bei dieser Gelegenheit auch gleich seinen eigenen Motor prüfen.

Moderatorin Andrea Schlager und Experte Christian Klien melden sich mit aktuellen Infos, Stimmungsberichten und Interviews direkt aus der Boxengasse des Bahrain International Circuit, Kommentator Andreas Gröbl und Experte Nico Hülkenberg führen aus dem brandneuen Formel-1-High-Tech-Studio in Salzburg durch die Sendung.

Konzipiert wurde das neue Formel-1-Studio von Stuart Veech – vom renommierten internationalen Designunternehmen Veech x Veech mit Sitz in Wien. «Für die Formel-1-Fans eröffnet dieses Studio neue Dimensionen, weil es eine komplett neue Art der Präsentation ermöglicht», erklärt Stuart Veech. Neun Monate arbeitete er an dem Projekt. Das Ergebnis ist einzigartig: «Es gibt in Europa kein vergleichbares Sport-TV-Studio!» Nicht nur die Live-Übertragung, auch das neue Motorsportmagazin «Speed», ab 18. April immer sonntags ab 19:30 Uhr bei ServusTV, wird aus dem neuen High-Tech-Studio gesendet.

Bahrain Grand Prix auf ServusTV

Freitag (26. März):

12:25 Uhr: 1. freies Training

15:55 Uhr: 2. freies Training

Samstag (27. März):

12:55 Uhr: 3. freies Training

15:30 Uhr: Vorbericht

16:00 Uhr: Qualifying

Sonntag (28. März):

15:30 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

17:00 Uhr: Rennen

Zusätzliche Informationen, Clips und weiteren Content gibt es auf der ServusTV-Website und dem Instagram-Kanal des österreichischen Senders.