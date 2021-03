Charles Leclerc: «Werde meine Duelle besser wählen»

Ferrari-Star Charles Leclerc beteuert, dass er die Fehler vom vergangenen Jahr nicht wiederholen will. Wenn es sein muss, wird er aber weiterhin aggressiv ans Werk gehen, wie er gleichzeitig klarstellt.

Auch Ferrari-Hoffnungsträger Charles Leclerc will sich bei der Frage nach dem Kräfteverhältnis im diesjährigen Formel-1-Feld noch nicht festlegen. Der Monegasse verweist in der FIA-Pressekonferenz in Bahrain auf die erfolgreichen Testfahrten und das gute Gefühl, das er mit seinem neuen Dienstwagen hat. Er zählt auf: «Die Fahrzeug-Balance selbst ist besser geworden, und auch das Verhalten des Autos in den einzelnen Kurvenabschnitten, also am Eingang, in der Kurvenmitte und am Ausgang.»

«Es gibt einige gute Anzeichen, auch was den Motor angeht, aber wir müssen auf das Qualifying warten. Erst wenn alle ihre Triebwerke aufdrehen, werden wir einschätzen können, wo wir stehen, wir haben aber alles testen können, was wir uns vorgenommen haben, es war also eine gute Vorbereitung», fügt der 23-Jährige aus Monte Carlo an.

Und er verspricht mit Blick auf seinen Crash beim jüngsten Kräftemessen auf dem Wüstenkurs, dem Sakhir-GP, der auf der kurzen Streckenvariante ausgetragen wurde: «Ich war sehr motiviert, ein gutes Ergebnis einzufahren, und das resultiert manchmal leider in einem Unfall, was natürlich nicht grossartig ist. Ich werden natürlich versuchen, diese Fehler nicht mehr zu wiederholen.»

Wenn es sein muss, wird er aber wieder aggressiv ans Werk gehen, stellt der ehrgeizige Ferrari-Fahrer klar: «Ich werde wohl meine Duelle besser wählen, denn im Sakhir-GP war es schon so, dass es etwas albern war, angesichts der Tatsache, dass der Red Bull Racing-Renner ohnehin vorbeigekommen wäre. Aber in vielen anderen Fällen brachte uns ein aggressives Vorgehen ein besseres Ergebnis. Ich werde also meine Kämpfe vorsichtiger aussuchen, aber wenn es sein muss, werde ich auch aggressiv sein, um ein besseres Resultat einzufahren.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi