1. Training Bahrain: Bestzeit von Max Verstappen

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat einen guten Start ins erste Rennwochenende des Jahres hingelegt: Der Niederländer fuhr im ersten freien Training zum Bahrain-GP die Bestzeit.

Die GP-Stars konnten es nach der langen Winterpause kaum erwarten, auf die Strecke zu kommen, entsprechend schnell füllte sich der 5,412 km lange Bahrain International Circuit, wobei Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso den Anfang machte. Der Asturier rückte direkt vor seinem Alpine-Teamkollegen Esteban Ocon aus und auch das Aston-Martin-Duo Sebastian Vettel und Lance Stroll sowie die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz gehörten zur Gruppe jener Fahrer, die gleich in den ersten Minuten ihre Installationsrunde drehten.

Alonso blieb auf der Strecke und stellte mit 1:37,354 min eine erste Rundenzeit auf, mit der er sich nicht lange an der Spitze halten konnte. Bald übernahm Ocon mit 1.36,284 min die Spitze, nur um kurze Zeit später von Daniel Ricciardo mit 1:34,212 min verdrängt zu werden. Auch der Australier musste die erste Position bald abgeben, und zwar an seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris, der die Runde in 1:33,361 min schaffte.

Als Red Bull Racing-Teamneuling Sergio Pérez kurz darauf auf den weichen Reifen ausrückte, wurde Norris auf den zweiten Platz verwiesen. Der Mexikaner war mit 1:33,180 min etwas schneller als der junge Brite. Noch flotter fiel die erste Runde von Lewis Hamilton aus. Der Mercedes-Pilot, der in diesem Jahr seinen achten WM-Titel einfahren und sich zum alleinigen Rekord-Titelhalter krönen will, legte mit 1:32,844 min eine neue Messlatte. Auch er war auf den weichen Reifen unterwegs, während Norris seine Runde auf der harten Mischung gedreht hatte.

Verdrängt wurde der Mercedes-Star elf Minuten nach dem Start der Session von seinem eigenen Teamkollegen Valtteri Bottas, der mit 1:32,709 min nicht lange an der Spitze blieb. Max Verstappen schaffte die Runde 0,118 sec schneller, wie der Finne war auch der Niederländer auf der weichen Mischung unterwegs. Das liess der Weltmeister nicht auf sich sitzen, er rückte noch einmal auf einem neuen weichen Reifensatz aus und legte mit 1:32,214 min eine neue Bestzeit vor.

Späte Bestzeit von Max Verstappen

Die Teams und Fahrer nutzten die auf 60 Minuten verkürzte Session ausgiebig, sodass auf der Piste immer etwas los war. An der Spitze änderte sich bis zur Halbzeit nichts mehr, weiter hinten verbesserten sich mehrere Piloten deutlich. Zur Halbzeit lautete die Reihenfolge der Top-10: Hamilton vor Verstappen, Bottas, Pérez, Leclerc, Pierre Gasly, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz und Sebastian Vettel. Den letzten Platz belegte zu diesem Zeitpunkt Fernando Alonso.

Nach 30 Minuten wurde es kurz ruhig am Bahrain International Circuit, doch bald schon nahm Hamilton einen neuen Anlauf, mit dem er sich allerdings nach einem starken ersten Sektor nicht verbessern konnte. Besser lief der Versuch von Norris, der mit 1:31,897 min als Erster die 1:32er-Grenze durchbrach.

Doch noch war das Training nicht gelaufen und auch Verstappen nahm auf frischen weichen Reifen eine neue schnelle Runde in Angriff. Der 23-Jährige war allerdings schon nach zwei Sektoren mehr als eine Sekunde von Norris’ Referenz-Zeit entfernt und am Ende fehlten ihm 1,191 sec auf die Bestzeit. Auch ein weiterer Versuch in den letzten zehn Minuten des ersten Trainings scheiterte, Hamilton leistete sich einen kostspieligen Fehler, nach dem er sich mit dem zweiten Platz begnügen musste.

Sein Teamkollege Bottas machte es besser und übernahm mit 1:31,692 min die Spitze, womit der Champion auf den dritten Platz rückte. Dahinter hatten sich Leclerc, Pérez, Gasly, Sainz, Ricciardo, Verstappen, Giovinazzi, Räikkönen, Vettel, Stroll, Tsunoda, Ocon, Alonso, Russell, Latifi, Mick Schumacher und Nikita Mazepin auf den weiteren Plätzen eingereiht.

Doch dabei blieb es nicht, denn Max Verstappen legte in den letzten fünf Minuten auf einem frischen Reifensatz der weichen Reifen eine Zeit von 1:31,394 min nach und war damit der Schnellste der ersten Session – die Zeit von Bottas unterbot er um fast drei Zehntel. Die Aussagekraft der FP1-Zeiten ist jedoch bescheiden, die zweite Session findet bei repräsentativeren Bedingungen statt, wenn es um die Qualifying- und Rennperformance geht. Entsprechend gespannt erwarten die Teams und Fahrer das zweite Training.

1. Training, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,394

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,692

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,897

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:31,921

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:31,993

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,071

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:32,195

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:32,366

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,434

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:32,786

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,134

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,157

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:33,233

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:33,329

15. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:33,528

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:33,872

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1.34,127

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,340

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,501

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,975