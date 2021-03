Charles Leclerc: «Das wird eine schwierige Saison»

Ferrari-Star Charles Leclerc erwartet nach der schwierigen Saison 2020 auch in diesem Jahr kein leichtes Spiel. An seiner Motivation ändert das allerdings nichts, betont der 23-jährige Monegasse.

Bereits im vergangenen Jahr erklärte Charles Leclerc angesichts der Ferrari-Formkrise immer wieder: «Wir dürfen keine Wunder erwarten.» Und auch in diesem Jahr übt sich der ehrgeizige Rennfahrer aus Monte Carlo in Bescheidenheit, wenn es um die eigenen Erwartungen geht. Denn der zweifache GP-Sieger erwartet eine schwierige Saison, wie er in Bahrain betonte.

«Natürlich weiss ich, dass es realistisch gesehen eine schwierige Saison wird. Aber das ändert nichts an meiner Motivation», erklärte Leclerc. «Wenn ich ein Auto habe, das bestenfalls auf den sechsten Platz kommen kann – und das ist nur ein Beispiel, ich sage damit nicht, dass dies bei uns der Fall ist – dann bin ich extrem motiviert, es trotzdem auf den dritten, zweiten oder ersten Platz zu schaffen.»

«Das heisst, wie unsere Erwartungen auch aussehen, ich werde immer die Motivation finden, diese Erwartungen zu übertreffen», fügte der WM-Achte des Vorjahres an. «Und genauso werde ich auch diese Saison in Angriff nehmen», schob er nach.

Die Scuderia aus Maranello sei so vorbereitet, wie man es nach drei Wintertesttagen sein kann, beteuerte Leclerc ausserdem. «Natürlich waren es nur drei Testtage, und das ist viel weniger als wir zuvor hatten, aber wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, auch durchgebracht. Es war also eine gute Vorbereitung und nun werden wir auf der Strecke sehen, wie unsere wahre Leistung einzuschätzen ist.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi