Valtteri Bottas: Harter Titelfight gegen Red Bull

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas glaubt nach dem starken Auftritt von Red Bull Racing bei den Wintertestfahrten in Bahrain, dass die Formel-1-Fans in diesem Jahr einen spannenden Titelkampf erleben werden.

Dass Red Bull Racing in den drei Wintertesttagen nicht nur ein gutes Tempo im Renntrimm und auf einer schnellen Runde an den Tag legte, sondern darüber hinaus auch keine grösseren technischen Probleme bekundete, hat auch Valtteri Bottas mitbekommen. Der WM-Zweite erwartet deshalb einen engeren Titelkampf als in den Vorjahren.

Der Finne, dessen Mannschaft hingegen mit der Zuverlässigkeit und dem Handling des neuen Mercedes-Renners zu kämpfen hatte, erklärte an der Auftakt-Pressekonferenz mit Blick auf die eigene Leistungsfähigkeit: «Wir haben versucht, die uns zur Verfügung stehende Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Der erste Testtag verlief nicht nach Wunsch, aber Tag 2 und Tag 3 waren dann sehr viel produktiver.»

Jedes einzelne Teammitglied habe in den Tagen zwischen dem Test und dem ersten Rennwochenende mit Vollgas gearbeitet, beteuerte Bottas. «Jeder hat versucht, das Gesamtpaket noch etwas schneller zu machen. Denn uns erwartet eine sehr lange Saison.»

«Angesichts der Testfahrten ist wohl Red Bull Racing unser Hauptgegner – auch wenn man natürlich nie wissen kann, wie sich das ganze Kräfteverhältnis im Verlauf des Jahres entwickeln wird», ist sich der 31-Jährige sicher. «Ich denke, der Kampf um den WM-Titel wird härter als in den letzten Jahren ausfallen.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi