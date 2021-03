Mika Häkkinen: «Würde Esteban Ocon nicht trauen»

Formel-1-Veteran Mika Häkkinen offenbart, dass er Esteban Ocon nicht gerne als Teamkollegen hätte. Er ist sich sicher: Fernando Alonso wird den Franzosen in den Schatten stellen.

Mit Fernando Alonso bekommt Esteban Ocon bei Alpine F1 einen neuen Teamkollegen, der es in sich hat. Der ehrgeizige Spanier ist bekannt für seine erbitterten Team-Duelle – ein gewisser Lewis Hamilton kann ein Liedchen davon singen. Doch auch der junge Franzose hat den Ruf, kein einfacher Stallgefährte zu sein, wie Mika Häkkinen in seiner Video-Analyse für «Unibet» betont.

Der zweifache Weltmeister erklärt: «Ich würde gerne etwas Positives sagen, aber ich kenne Ocon nicht gut genug. Von aussen betrachtet, basierend auf Kommentare und Interviews, muss ich sagen, dass er nicht unbedingt der Teamkollege ist, den ich mir wünschen würde.»

Und Häkkinen fügt an: «Du musst deinem Teamkollegen trauen können. Du tauscht dich aus und musst deshalb das Vertrauen haben, und ich würde Ocon nicht trauen. Das klingt jetzt etwas hart, aber so ist es nun einmal. Meine Meinung mag etwas unfreundlich sein, denn ich kenne ihn nicht persönlich. Aber man kann gewisse Schlüsse ziehen, wenn man sich anhört, was darüber gesagt wird.»

Der 52-jährige Finne ist sich dennoch sicher, dass der 39-jährige Formel-1-Rückkehrer den 24-jährigen Franzosen im Griff haben wird. «Fernando ist ein echter Matador. Er wird Ocon überschatten. Ich denke nicht, dass Ocon irgendeine Chance haben wird. Er hat Erfahrung und ist auch schnell, aber Fernando wird ihm keine Chance lassen», prophezeit der 20-fache GP-Sieger.

Wie gut der 32-fache GP-Sieger aus Oviedo im Vergleich zum restlichen Feld abschneiden wird, hängt nicht zuletzt von der Power der Antriebseinheit der Franzosen ab, mahnt Häkkinen. «Du brauchst einen starken Motor, um GP-Siege einzufahren, so einfach ist das. Hat der Alpine-Motor genug Power, um auf den Geraden zu überholen und in den Bremszonen vorbeizuziehen? Ich bezweifle es. Wenn die Power fehlt, ist es egal, wie gut die Aerodynamik oder der Fahrer ist.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi