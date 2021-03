Lewis Hamilton (Mercedes): «Bin noch nicht fertig»

Dass Lewis Hamilton nur einen einjährigen Mercedes-Vertrag unterschrieben hat, heizt die Diskussion um einen baldigen Rücktritt des siebenfachen Champions an. Doch der Brite stellt klar: Er freut sich auf 2022.

Die Vertragsverhandlungen mit Lewis Hamilton zogen sich im vergangenen Jahr sehr lange hin – auch weil der siebenfache Champion im entscheidenden Moment eine Covid-19-Infektion durchstehen musste. Am Ende einigte man sich auf ein einjähriges Abkommen – was die Diskussionen um einen möglichen Rücktritt des 95-fachen GP-Siegers nach 2021 angeheizt hat.

Doch Hamilton selbst hat noch lange nicht genug. In der FIA-Pressekonferenz am Bahrain International Circuit erklärt der 36-Jährige: «Im nächsten Jahr werden umfangreiche Änderungen umgesetzt, was sehr aufregend ist. Es deutet alles darauf hin, dass dies die aufregendste Saison werden könnte, mit neuen Teams, neuen Formaten und alles ist viel härter umkämpft.»

Und der Sternfahrer stellt klar: «Ich bin noch nicht fertig. Natürlich können nur die nächsten Monate zeigen, ob ich bereit bin, aufzuhören. Persönlich glaube ich nicht, dass ich das werde. Natürlich kannst du nie wissen. Aber ich liebe das, was ich mache. Und ich starte so aufgeregt wie schon lange nicht mehr in die neue Saison.»

Dies, weil Hamilton einen harten Kampf an der Spitze erwartet. «Wir werden sicherlich einen grossartigen Fight haben, und das liebe ich schon seit jeher», jubelt er. Und er räumt ein: «Wir sind nicht die Schnellsten, und die Herausforderung, wieder dahin zu kommen, wo wir sein wollen, ist so aufregend. Ich bin mir sicher, dass unser Team sein Bestes gegeben hat, um die Probleme von den Testfahrten mit dem W12 zu verstehen. Aber es wird ein anhaltender Kampf werden, das Auto dahin zu bringen, wo wir es haben wollen.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi