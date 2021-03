Lewis Hamilton: «Das dürfen wir nicht ignorieren»

Formel-1-Champion Lewis Hamilton nutzte an der Auftakt-Pressekonferenz in Bahrain die Gelegenheit, um über das Thema Menschenrechte zu sprechen. Der Mercedes-Pilot fand klare Worte.

Im vergangenen Dezember bekam Lewis Hamilton einen Brief, der einen bleibenden Eindruck beim siebenfachen Champion hinterliess. Die Zeilen waren von dem Sohn eines Mannes verfasst worden, dem die Todesstrafe in Bahrain droht. Hamilton konnte damals aber keine Meetings organisieren, um Hilfe zu leisten, da er positiv auf Covid-19 getestet worden war und sich isolieren musste.

Der GP-Pilot kam aber ins Grübeln, wie er an der gestrigen FIA-Pressekonferenz am Bahrain International Circuit erzählte: «Es hat mich sehr belastet und es war das erste Mal, dass ich einen solchen Brief auf meinen Reisen bekommen habe. Ich habe mir deshalb in den vergangenen Monaten die Zeit genommen, um mich weiterzubilden, denn all die Jahre zuvor, in denen ich hierher gekommen bin, wusste ich nicht viel über die Menschenrechtsprobleme.»

«Ich habe mit Experten gesprochen und mich mit Organisationen wie Amnesty International ausgetauscht», offenbarte der Mercedes-Star. «Ich habe auch den britischen Botschafter von Bahrain getroffen und mit Beamten der Regierung gesprochen. Aber ich will nicht zu viel darüber sagen, um den Erfolg dieser Gespräche nicht zu gefährden. Aber ich helfe auf jede Weise, die ich kann», fügte der 95-fache GP-Sieger an.

Es liege zwar nicht in seiner Macht, selbst zu entscheiden, wo die Rennen stattfinden, doch es sei wichtig, sich zu äussern, betonte der 36-jährige Brite daraufhin. «Ich denke nicht, dass wir in diese Länder gehen und einfach ignorieren sollten, was an diesen Orten passiert», stellte er klar.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi