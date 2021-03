Christian Horner über Max Verstappen: Grösste Chance

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist überzeugt: «Die kommende Saison bietet für Max Verstappen die bisher grösste Chance, Weltmeister zu werden. Er ist entschlossener denn je.»

Schafft es Max Verstappen mit Red Bull Racing-Honda, die sieben Jahre währende Dominanz von Mercedes-Benz zu beenden? Die Marke mit dem Stern hat die Turbohybrid-Ära seit 2014 dominiert, mit sieben Siegen in der Konstrukteurs-Meisterschaft in Folge und sieben Fahrer-WM-Titeln, sechs für Lewis Hamilton (2014/2015 sowie 2017 bis 2020), einem für Nico Rosberg (2016).

Aber Christian Horner glaubt daran, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um Mercedes vom Thron zu schubsen. Der Teamchef von Red Bull Racing sagt meinem Kollegen Alan Baldwin von Reuters: «Wenn ich daran denke, welche Herausforderung es ist, Mercedes zu schlagen, dann wäre ein WM-Titel von Max unsere grösste Tat in der Formel 1.» Zur Erinnerung: RBR ist von 2010 bis 2013 mit Sebastian Vettel vier Mal in Folge Weltmeister geworden und hat in dieser Phase auch vier Mal hintereinander den Markentitel erobert.

Horner weiter: «Hamilton und Mercedes sind Titanen des Sports. Lewis hat sich zum erfolgreichsten Formel-1-Fahrer gemacht, und das war nur möglich, weil er im Zenit seines Könnens fährt. Er ist ein gewaltiger Gegner, und für mich ist er weiterhin Favorit. Ich sehe uns in der Rolle des Aussenseiters, allerdings ein Aussenseiter, der gierig ist auf diese Herausforderung und der nicht lockerlassen wird. Mercedes arbeitet auf einem so hohen Niveau, dass wir über uns hinauswachsen müssen, um sie regelmässig zu bezwingen.»

«Was Max angeht, so ist er in fabelhafter Verfassung. Es war immer unsere Aufgabe, ihm ein Siegerfahrzeug hinzustellen, und ich glaube, für 2021 haben wir ein anständiges Auto gebaut. Max ist super-motiviert. Die kommende Saison bietet für ihn die bisher grösste Chance, Weltmeister zu werden. Er ist entschlossener denn je. Ich bin von seiner Arbeit überaus beeindruckt.»



Max Verstappen ist 2019 und 2020 hinter dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas jeweils WM-Dritter geworden. Red Bull Racing wurde in der Turbohybrid-Ära 2014, 2016 und 2020 hinter Mercedes Zweiter der Konstrukteurs-Meisterschaft.