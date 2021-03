Lewis Hamilton: «Das war ein schwieriges Rennen!»

Lewis Hamilton sicherte sich den ersten Sieg der Saison – obwohl Max Verstappen das ganze Wochenende den Takt vorgegeben hatte. Der Mercedes-Star geriet am Ende unter Druck, rettete den ersten Platz aber ins Ziel.

Am Ende konnte sich Lewis Hamilton knapp vor Max Verstappen halten. Der Weltmeister hatte das erste Rennen des Jahres auf dem Bahrain International Circuit vom zweiten Startplatz in Angriff genommen und eine riskante Strategie mit einem frühen ersten Boxenstopp gewählt, um an Polesetter Verstappen vorbeizukommen. Die Rechnung ging auf, auch wenn der Spitzenreiter am Ende auf den deutlich älteren Reifen unter Druck geriet.

Verstappen schaffte es kurz vor dem Fallen der Zielflagge sogar am Mercedes vorbei, musste die Position jedoch zurückgeben, weil er in Kurve vier mit allen Vieren die Strecke verlassen hatte. Hinterher beschwerte er sich über Funk: «Warum habt ihr mich nicht einfach fahren lassen, ich hätte die fünf Straf-Sekunden locker herausfahren können. Ich würde lieber einen Sieg so verlieren als auf diese Art Zweiter zu werden.»

Teamchef Christian Horner teilte dem erzürnten Niederländer mit, dass die Rennleitung die Anweisung zum Platztausch gab – und dieser muss man Folge leisten. «Natürlich ist es schade, aber man muss auch das Positive sehen, wir sind ein echter Gegner für Mercedes und es ist grossartig, so ins Jahr zu starten», erklärte der Red Bull Racing-Star nach dem Rennen.

Hamilton freute sich: «Wow, das war ein schwieriges Rennen! Es war klar, dass es so werden würde, weil wir den Stopp so früh einlegten, aber wir mussten auf Max achten. Red Bull Racing war das ganze Wochenende hindurch unglaublich stark, deshalb mussten wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Im letzten Stint ging es nur darum, den richtigen Kompromiss zu finden zwischen Gas geben und Reifen schonen.»