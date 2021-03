Nikita Mazepin: «Ich tat, was mir das Team sagte»

Nikita Mazepin zog vor seiner letzten schnellen Qualifying-Runde in Bahrain an mehreren Gegnern vorbei. Damit brach er gemäss GP-Veteran Jolyon Palmer ein ungeschriebenes Gesetz. Der Rookie verteidigt sich.

«So kann man sich gleich bei seinem Debüt zum Staatsfeind Nummer 1 machen», kommentierte Jolyon Palmer den letzten schnellen Qualifying-Versuch von Nikita Mazepin in Bahrain. Der ehemalige GP-Pilot und heutige TV-Experte meinte damit die Tatsache, dass der junge Russe eine Reihe von Gegnern in der letzten Runde überholt hatte, um noch rechtzeitig vor dem Ende des Q1 zum letzten schnellen Umlauf starten zu können – nur um sich in der ersten Kurve dann zu drehen.

«Im Grunde lautet das ungeschriebene Gesetz, dass man wartet, bis man an der Reihe ist, aber er hat alle Champions überholten dann legte er den Dreher hin, sodass die anderen keine schnelle Runde mehr drehen konnten», erklärte Palmer mit Blick auf das Gentleman-Abkommen der Fahrer, auf der Aufwärmende keinen Gegner zu überholen.

Doch Mazepin ist sich keiner Schuld bewusst. «Ich fahre für mein Team und das sagt mir über Funk, was ich zu tun habe. Und das habe ich dann auch getan. Als ich die Start-Ziel-Gerade kreuzte, waren nur noch zwei Sekunden übrig – ich hatte also keine Zeit, um zu warten», verteidigte er sich, als er in seiner Presserunde darauf angesprochen wurde.

«Natürlich war ich wie jeder andere Gegner in der Warteschlange, aber mir wurde dann gesagt, dass ich Gas geben muss, sonst sei die Session gelaufen. Was hätte ich also sonst tun sollen?», fügte der Formel-1-Rookie aus Moskau an. «Ich muss machen, was das Team mir sagt, das ist letztlich mein Job. Es tut mir also leid, wenn sich jemand darüber aufregt, aber ich folge den Ratschlägen meines Ingenieurs.»

Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,997

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,385

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,586

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,678

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:29,809

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,927

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,974

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:30,215

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1.30,249

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,601

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,659

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,708

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,203

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,238

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,430

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,724

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,926

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:32,056

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,449

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,273