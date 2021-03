GP-Triumph beim WM-Auftakt: Fluch oder Segen?

​Oft gab das erste Saisonrennen vor, was im späteren Saisonverlauf passieren würde. Aber nicht immer. Wir wollten wissen: Wie oft wurde der Sieger des ersten WM-Laufs im gleichen Jahr auch Weltmeister?

Was wird sich aus dem Ergebnis des Grossen Preises von Bahrain herauslesen lassen? Oft haben wir im ersten Saisonrennen einen sehr zutreffenden Vorgeschmack auf den späteren Saisonverlauf erhalten. Es gab aber auch Jahre, in welchen der Sieger des ersten Grands Prix später keine Rolle mehr gespielt hat; oder ein Team einen frühen Vorsprung preisgeben musste, weil die Konkurrenz nachhaltiger entwickelte.

Das hat uns zur Frage geführt: Wie oft war der Sieger des ersten Grand Prix am Ende der Saison auch der Weltmeister? Wir haben uns dabei die vergangenen 20 Jahre angeschaut und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen.

2020

Sieger 1. Rennen: Valtteri Bottas (FIN)

Weltmeister: Lewis Hamilton (GB)

2019

Sieger 1. Rennen: Valtteri Bottas (FIN)

Weltmeister: Lewis Hamilton (GB)



2018

Sieger 1. Rennen: Sebastian Vettel (D)

Weltmeister: Lewis Hamilton (GB)



2017

Sieger 1. Rennen: Sebastian Vettel (D)

Weltmeister: Lewis Hamilton (GB)



2016

Sieger 1. Rennen: Nico Rosberg (D)

Weltmeister: Nico Rosberg (D)



2015

Sieger 1. Rennen: Lewis Hamilton (GB)

Weltmeister: Lewis Hamilton (GB)



2014

Sieger 1. Rennen: Nico Rosberg (D)

Weltmeister: Lewis Hamilton (GB)



2013

Sieger 1. Rennen: Kimi Räikkönen (FIN)

Weltmeister: Sebastian Vettel (D)



2012

Sieger 1. Rennen: Jenson Button (GB)

Weltmeister: Sebastian Vettel (D)



2011

Sieger 1. Rennen: Sebastian Vettel (D)

Weltmeister: Sebastian Vettel (D)



2010

Sieger 1. Rennen: Fernando Alonso (E)

Weltmeister: Sebastian Vettel (D)



2009

Sieger 1. Rennen: Jenson Button (GB)

Weltmeister: Jenson Button (GB)



2008

Sieger 1. Rennen: Lewis Hamilton (GB)

Weltmeister: Lewis Hamilton (GB)



2007

Sieger 1. Rennen: Kimi Räikkönen (FIN)

Weltmeister: Kimi Räikkönen (FIN)



2006

Sieger 1. Rennen: Fernando Alonso (E)

Weltmeister: Fernando Alonso (E)



2005

Sieger 1. Rennen: Giancarlo Fisichella (I)

Weltmeister: Fernando Alonso (E)



2004

Sieger 1. Rennen: Michael Schumacher (D)

Weltmeister: Michael Schumacher (D)



2003

Sieger 1. Rennen: David Coulthard (GB)

Weltmeister: Michael Schumacher (D)



2002

Sieger 1. Rennen: Michael Schumacher (D)

Weltmeister: Michael Schumacher (D)



2001

Sieger 1. Rennen: Michael Schumacher (D)

Weltmeister: Michael Schumacher (D)



Verblüffendes Ergebnis: In der vergangenen Dekade (2011–2020) sind also nur drei Sieger des ersten Rennens später auch Weltmeister geworden, sieben Auftaktsieger verpassten ihr grosses Ziel.



Genauso verblüffend: In den zehn Jahren davor (2001–2010) hingegen war es genau umgekehrt, denn sieben Auftaktsieger wurden im gleichen Jahr Weltmeister.



Damit kommen wir exakt auf fifty-fifty, was die vergangenen 20 Jahre angeht.