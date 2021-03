Sebastian Vettel in Bahrain: Strafe, letzter Platz?

​Dicke Post für Sebastian Vettel nach dem Qualifying zum Grossen Preis von Bahrain: Dem Aston Martin-Fahrer wird ein Vergehen unter gelben Flaggen vorgeworfen. Das könnte den letzten Startplatz bedeuten.

Noch während das Qualifying zum Grand Prix von Bahrain lief, flackerte eine Mitteilung der Rennleitung über die Schirme: Das Verhalten der Fahrer unter gelber Flagge werde nach Quali-Ende untersucht. Worum ging es? Carlos Sainz’ Ferrari war bei Kurve 8 stehengeblieben, also schwenkten die Streckenposten die gelben Flaggen (Achtung, Gefahr!). Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel, George Russell (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) und Esteban Ocon (Alpine) standen im Verdacht, zu wenig Tempo rausgenommen zu haben.

Am Samstagabend dann zunächst Entwarnung der Rennpolizisten Tim Mayer (USA), Richard Norbury (Grossbritannien), Emanuele Pirro (Italien) und Mazen Al-Hilli (Bahrain): Alle Fahrer hatten am kritischen Ort mit dem Sainz-Ferrari markant entschleunigt, also auch kein Anlass für Strafen.

Damit, so waren alle überzeugt, hatte sich die Flaggenaffäre in Rauch aufgelöst. Aber dem war nicht so: Denn später kam dicke Post von den Rennkommissaren. Sebastian Vettel ist aufgefordert, sich bei ihnen zu erklären. Gelbe Flaggen gab es nicht nur bei Sainz, sondern zuvor auch wegen Haas-Fahrer Nikita Mazepin, der sich in der ersten Kurve gedreht hatte. Der Moskauer hatte Sebastian Vettel in der Aufwärmrunde überholt, beide gingen auf eine schnelle Runde. Vettels Versuch, sich aus Quali 1 herauszuwinden, scheiterte dann wegen Mazepins Dreher und danach wegen der gelben Flagge für Sainz.

Die Ausgangslage vor der Anhörung: Aston Martin und Vettel müssen belegen können, dass der vierfache Champion bei der ersten Kurve einer doppelten geschwenkten gelben Flagge angemessen verlangsamt hat.



Sollte der 53fache GP-Sieger das nicht getan haben, so wird dem Rennkommissarenquartett nichts Anderes übrigbleiben, als Vettel vom 18. auf den letzten Startplatz zu verschieben.





Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,997

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,385

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,586

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,678

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:29,809

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,927

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,974

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:30,215

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1.30,249

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,601

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,659

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,708

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,203

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,238

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,430

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,724

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,926

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:32,056

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,449

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,273