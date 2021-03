Bahrain-GP im Fernsehen: Mercedes hofft auf Chancen

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff: «Es ist klar, dass es in diesem Jahr nicht ausreichen wird, einfach nur gut zu sein»

Fast vier Zehntel fehlten Lewis Hamilton im Bahrain-Qualifying auf die Pole-Zeit von Max Verstappen. Trotzdem hofft Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin auf Chancen im ersten Saisonlauf.

Die Pole-Zeit von Max Verstappen war eine klare Ansage: Der Red Bull Racing-Star schaffte die 5,412 km lange Wüstenstrecke von Bahrain in 1:28,997 min und war damit nahezu vier Zehntel schneller als Champion Lewis Hamilton, der sich den zweiten Startplatz zum ersten Rennen der Saison gesichert hat. Dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas, der sich auf Platz 3 einreihte, blieb sogar fast sechs Zehntel langsamer als der schnelle Niederländer aus dem Red Bull Racing-Rennstall.

Trotzdem rechnet Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff mit einem spannenden Spitzenkampf. Der Wiener erklärt: «Wir freuen uns sehr darüber, dass es einen echten Kampf an der Spitze gibt. Diesmal waren sechs verschiedene Teams in den Top-10 und es ist klar, dass es in diesem Jahr nicht ausreichen wird, einfach nur gut zu sein. Im letzten Jahr unter diesem Reglement muss man noch mehr geben, nicht nur um Red Bull Racing zu schlagen, sondern auch einige der anderen Teams. Genau das haben wir gebraucht!»

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin gibt sich zuversichtlich. Er räumt zwar ein: «Nach den Longruns vom Freitag ist es schwierig zu sagen, wie gut unser Renntempo im Vergleich zu den anderen Teams ist. Am Freitag hatten wir das Auto nicht im richtigen Arbeitsfenster.»

Der 47-jährige Brite fügt aber auch gleich an: «Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir den Grip am Heck verbessern konnten. Dadurch sollte es im Rennen weniger schwierig zu fahren sein. Wir stehen nicht auf der Pole, aber beide unsere Autos sind vorne dabei und wir haben einen zusätzlichen Satz harter Reifen zur Verfügung. Hoffentlich gibt uns das ein paar Chancen.»

