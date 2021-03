Christian Horner: Was Max Verstappen so stark macht

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner schwärmt nach der Pole-Position von Max Verstappen vom bärenstarken Niederländer, aber der Brite warnt: «Im Rennen wird es gegen Mercedes-Benz eng.»

Satte vier Zehntelsekunden hat Max Verstappen bei seiner Pole-Position in Bahrain dem Widersacher Lewis Hamilton aufgebraten. Wie Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner verrät, wäre das sogar noch schneller gegangen!

Bei einem wilden Randsteinritt des zehnfachen GP-Siegers Verstappen wurde der Unterboden seines Renners beschädigt, und Horner weiss: «Die Beschädigung hat mindestens eine Zehntelsekunde ausgemacht. Die Unterseite des Autos wurde hart getroffen, weil wir an der Vorderachse so niedrig fahren. Dadurch sind ein paar Teile verloren gegangen.»

Max Verstappen hatte seine Mannschaft sofort gebeten, sich den Boden anzusehen, und natürlich wurden die Beschädigungen bemerkt, aber auf die Schnelle war da nichts zu machen.



Christian Horner sagt, was Max Verstappen so stark macht: «Max ist auch mit dieser schwierigen Situation sehr gut umgegangen. Es ist mental nicht einfach zu verkraften, wenn du gleich zu Beginn eines Abschlusstrainings weisst, dass der Wagen beschädigt ist. Aber Max ist dennoch mit sehr viel Selbstvertrauen weitergefahren. Im zweiten Quali-Segment wirkte es so, als hätte Mercedes auf der mittelharten Mischung vielleicht einen Vorteil, aber als es in Q3 mit weichen Reifen zur Sache ging, konnte Max nachlegen.»



«Es ist natürlich fantastisch, die Saison so beginnen zu können. Das ist unsere erste Pole-Position an einem Auftaktwochenende seit acht Jahren, die erste von Honda seit Ayrton Senna 1991! Hand aufs Herz – letztlich ist doch bis zum ersten Qualifying nicht ganz klar, wie stark die Gegner wirklich sind.»



«Nun haben wir mit fast leerem Tank und voll aufgedrehten Motoren erlebt: Mercedes fuhr auf mittelharten Reifen auf Augenhöhe. Aus diesem Grund behaupte ich – im Rennen wird es gegen Mercedes eng. Mercedes ist in den vergangenen Wochen von Einigen abgeschrieben worden, aber sie sind vorne dabei. Und das werden sie auch im Grand Prix sein. Es wird eine gewaltige Aufgabe, sie hinter uns zu halten.»





Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,997

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,385

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,586

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,678

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:29,809

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,927

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,974

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:30,215

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1.30,249

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,601

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,659

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,708

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,203

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,238

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,430

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,724

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,926

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:32,056

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,449

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,273