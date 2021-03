Charles Leclerc (Ferrari): «Haben ein Tempo-Defizit»

Ferrari-Star Charles Leclerc startete als Vierter aus der zweiten Reihe in den Bahrain-GP und kreuzte die Ziellinie als Sechster. «Damit bin ich mehr oder weniger zufrieden», erklärte der Monegasse hinterher.

Nach dem Start zum ersten Saisonlauf auf dem Bahrain International Circuit war Charles Leclerc auf der dritten Position unterwegs. Der Ferrari-Pilot schaffte es in der ersten Runde an Bottas vorbei, musste sich aber nur fünf Runden später gegen den Mercedes-Piloten wieder geschlagen geben. Am Ende wurde es der vierte Platz – auch weil er aus strategischen Gründen relativ früh an die Box abbog.

«Ich erwischte einen sehr guten Start und fand mich selbst in der dritten Position wieder. Ich konnte meine Stints gut einteilen, und die Reifen wären vor dem ersten Stopp wahrscheinlich noch für einige Runden gut gewesen, aber ich musste stoppen, um die Gegner etwas unter Druck zu setzen, die andere Strategien verfolgten», schilderte der 23-Jährige.

«Das kostete am Ende dann etwas Tempo, aber ich denke, es war die richtige Strategie. Insgesamt war es ein positives Rennen und ganz generell auch ein positives Rennwochenende, vor allem wenn man sich anschaut, wo wir im vergangenen Jahr noch waren. Mit dem sechsten Platz bin ich also mehr oder weniger zufrieden, auch wenn er natürlich nicht berauschend ist. Nun müssen wir weiter hart arbeiten, um in den nächsten Rennen weitere Fortschritte zu machen», fügte Leclerc an.

Dem roten Renner aus Maranello fehlt es noch an Tempo, offenbarte der GP-Star aus Monte Carlo. «In diesem Bereich haben wir im Vergleich zu Lando Norris ein Defizit. Er war schon sehr, sehr schnell, genauso wie Red Bull Racing und Mercedes, die beide noch nicht in Reichweite sind. Mit Blick auf die direkten Gegner müssen wir schneller werden, vor allem, wenn es um McLaren geht», verriet er.

Hinzu kommt: Der Wüstenkurs von Sakhir ist nicht das beste Pflaster für den ehrgeizigen Scuderia-Piloten. «Ich weiss nicht, woran das liegt, aber speziell im Renntrimm bin ich auf dieser Strecke nicht so stark – vielleicht passt mein Fahrstil einfach nicht zur Charakteristik. Mal schauen, wie die restliche Saison verläuft, aber zunächst dürfen wir uns über ein gelungenes Rennwochenende freuen», erklärte der zweifache GP-Sieger. «Ich bin nun optimistischer als im vergangenen Jahr, und es sieht gar nicht so schlecht aus, wenn man sich die Fortschritte anschaut, die wir machen konnten. Nun dürfen wir nicht abheben und müssen hart weiterarbeiten.»

Bahrain-GP, Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32.03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari

WM-Stand nach 1 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 25 Punkte

2. Verstappen 18

3. Bottas 16

4. Norris 12

5. Pérez 10

6. Leclerc 8

7. Ricciardo 6

8. Sainz 4

9. Tsunoda 2

10. Stroll 1

11. Räikkönen 0

12. Giovinazzi 0

13. Ocon 0

14. Russell 0

15. Vettel 0

16. Schumacher 0

17. Gasly 0

18. Latifi 0

19. Alonso 0

20. Mazepin 0

Marken

1. Mercedes 41

2. Red Bull Racing 28

3. McLaren 18

4. Ferrari 12

5. AlphaTauri 2

6. Aston Martin 1

7. Alfa Romeo 0

8. Alpine 0

9. Williams 0

10. Haas 0