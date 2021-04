Kobayashi warnt Tsunoda: «Gasly ist eine Knacknuss»

GP-Veteran Kamui Kobayashi ist überzeugt, dass sein Landsmann Yuki Tsunoda im AlphaTauri glänzen kann. Der 34-Jährige weiss aber auch, dass der 20-jährige Formel-1-Rookie kein leichtes Spiel haben wird.

Mit Yuki Tsunoda stand beim Saisonauftakt in Bahrain zum ersten Mal seit Kamui Kobayashis Abschied wieder ein Japaner in der Formel-1-Startaufstellung. Der AlphaTauri-Rookie musste vom 13. Startplatz losfahren, weil er im zweiten Qualifying-Abschnitt am Vortag keine gute Runde zusammenbekommen hatte, während sein routinierterer Teamkollege Pierre Gasly den fünften Startplatz erobern konnte.

Im Rennen leistete der 20-Jährige aus Sagamihara Wiedergutmachung und holte als Neunter beim GP-Debüt seine ersten beiden WM-Zähler. Dafür erntete der kleine Rennfahrer nicht nur viel Lob von AlphaTauri-Teamchef Franz Tost, auch Formel-1-Sportchef Ross Brawn fand viele nette Worte für den Neuling. «Er hat einen sehr starken Eindruck bei mir hinterlassen, ich habe ihn an jenem Wochenende zum ersten Mal getroffen und er ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit», erklärte der frühere Ferrari-Technikchef in seiner Rennanalyse.

«Er ist der beste Rookie, den die Formel 1 seit Jahren hatte, da er in jeder Meisterschaft, in der er angetreten ist, einen starken Eindruck hinterlassen hat. Die Red Bull-Beförderung ist offenbar ein brillanter Schachzug», legte der Brite nach.

Einer, der Tsunoda schon länger kennt, ist Kamui Kobayashi. Der frühere Formel-1-Pilot erzählte im «Beyond the Grid»-Podcast auf «Formula1.com»: «Er war gut! Ich glaube, bevor der zur Honda-Nachwuchsschmiede ging, war er bei Toyota und dort war ich sein Lehrer. Er war 14 oder 15 Jahre alt und wir haben uns ab und zu ausgetauscht. Ich habe auch im vergangenen Monat mit ihm geredet.»

Der Japaner stellte klar: «Ich denke, dass er sich gut schlagen wird, aber es wird alles davon abhängen, wie gut er mit dem Auto und dem Team zurecht kommen wird.» Und er warnte: «Er wird offenbar stark von Red Bull unterstützt, aber ich finde, dass sein Teamkollege Pierre Gasly auch sehr gut unterwegs ist im AlphaTauri – er wird also eine Knacknuss für Tsunoda sein. Das Auto muss Yuki liegen, dann ist er schnell, wie er in der Formel 2 gezeigt hat. Aber in der Formel 3 stach er nicht heraus. Das Auto muss also stimmen.»

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi