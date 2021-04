Kein April-Scherz: Neues Pistenlayout in Melbourne

Das sind die ganzen Änderungen (in Rot)

​Im Albert Park von Melbourne brummen die Bagger: Die Traditionsstrecke wird an einigen Stellen verändert, um das Überholen zu erleichtern – Kurven werden verbreitert und flüssiger.

Es klingt wie ein aufwändiger April-Scherz, ist aber keiner: Im Albert-Park von Melbourne wird viel Erdreich bewegt, um den australischen Strassenkurs überholfreundlicher zu gestalten.

Diese Änderungen beinhalten: Verbreiterung der ersten Kurve um 2,5 Meter; Verbreiterung von Kurve 3 um vier Meter; Verbreiterung der Passage Kurven 6/7 um 7,5 Meter. Die Schikane von 9/10 verschwindet. In Kurve 13 wird die Anfahrt begradigt, die Kurve selber wird um 3,5 Meter breiter. Kurve 15 wird um 3,5 Meter breiter.

All dies wird bewirken, dass die Rundenzeiten um rund fünf Sekunden schneller werden und ungefähr bei 1:16 min anzusiedeln sind. Der Speed-Durchschnitt dürfte in der Zukunft bei 250 km/h liegen. Bei Kurve 6 werden Tempi jenseits von 220 Sachen erwartet, bislang mussten die Fahrer hier auf gut 150 km/h abbremsen. Die Australian Grand Prix Corporation (AGPC) glaubt, dass auf diese Weise besser überholt werden kann.

Zudem wird die Boxengasse um zwei Meter verbreitert. Der nächste Schritt bei der Erneuerung ist dann ein frischer Asphalt rundum, das ist aber erst nach dem geplanten Rennen vom November 2021 vorgesehen – sofern die Corona-Situation mit all ihren Auswirkungen in Sachen Reisebeschränkungen und –verbote die Austragung eines Grand Prix erlaubt.



GP-Sieger Daniel Ricciardo war einer jener Fahrer, die vor dem Umbau nach ihrer Meinung gefragt worden waren: «Einer der Gründe, wieso das Überholen im Albert Park bislang so schwierig gewesen ist – die Piste ist recht eng. Mit den zahlreichen Verbreiterungen wird alles flüssiger, dadurch hast du mehr Raum für Angriffe. Auf dem Papier sieht das alles sehr vielversprechend aus.»





