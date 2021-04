Wegen Coronakrise: Max Verstappen in Bestform 10.04.2021 - 08:00 Von Otto Zuber

Formel 1 © Red Bull Trainer Bradley Scanes betont: Max Verstappen hatte in der Winterpause viel Zeit zum Trainieren

Nach dem Saisonauftakt in Bahrain sind sich die Beobachter einig: Max Verstappen hat alles, um in diesem Jahr zu den Protagonisten im Titelkampf zu gehören. Und der Niederländer tritt in Bestform an.