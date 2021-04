Alain Prost über Fernando Alonso: Psycho-Spiele

​Der vierfache Formel-1-Champion Alain Prost (66) glaubt: «Psycho-Spiele zwischen unseren Piloten sind nicht zu vermeiden.» Der Alpine-Sonderberater sagt, wie ein Ausufern verhindert werden soll.

Alain Prost muss keiner etwas über Psycho-Spiele erklären. Der heute 66jährige Sonderberater des Alpine-Rennstalls war Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre in ein zermürbendes Duell mit Ayrton Senna verwickelt. Heute geht es bei Alpine darum, die Egos von Fernando Alonso und Esteban Ocon in Einklang zu bringen. Beide Formel-1-Piloten gelten nicht unbedingt als pflegeleicht, was den Umgang mit Stallgefährten angeht.

«Ein gewisses Mass an Psycho-Spielen ist zwischen Stallgefährten unvermeidlich», sagt der 51fache GP-Sieger Prost. «Es ist auch normal, dass dabei einer der beiden die Oberhand gewinnen wird. Was hingegen wichtig ist – dass keiner der Fahrer durch diesen Wettkampf destabilisiert wird.»

«Im Idealfall ist mal der eine Fahrer schneller, mal der andere», so Prost gegenüber dem Figaro. «Kompliziert wird es, wenn ein Pilot vom anderen regelmässig geschlagen wird, so wie das Esteban im vergangenen Jahr mit Daniel Ricciardo passiert ist. Also ist es ganz elementar, dass die beiden Fahrer gut zusammenarbeiten. Es liegt an uns eine Atmosphäre im Team zu erzeugen, welche verhindert, dass die Partnerschaft zerfällt.»





Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)