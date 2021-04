Lewis Hamilton: Weitere Schumacher-Rekorde fallen

​Lewis Hamilton hat Michael Schumacher 2020 in Sachen Podestränge und Siege überholt und punkto Titeln gleichgezogen. In Bahrain 2021 sind zwei weitere Schumacher-Bestmarken von Hamilton übertroffen worden.

Lewis Hamilton, der Unersättliche: Der Engländer reisst in der Königsklasse des Motorsports eine Bestmarke nach der anderen nieder. 2020 hat der Mercedes-Star den grossen Michael Schumacher in Sachen Podestplatzierungen überholt und auch in der Tabelle mit den meisten GP-Siegen. In der Türkei zog der Engländer mit Schumi gleich – sieben Mal Weltmeister.

Und Hamilton ist noch lange nicht satt. Der 36jährige Hamilton stand beim WM-Auftakt von Bahrain 2021 zum 166. Mal auf einem Formel-1-Siegerpodest. Er hat Schumacher längst hinter sich gelassen, der das 155 Mal schaffte. In Bahrain hat Hamilton seinen 96. Grand Prix gewonnen, fünf mehr als Michael Schumacher, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Hamilton den 100. Triumph einfährt.

Hamilton hatte in der Türkei 2020 zum 73. Mal für Mercedes-Benz gewonnen, auch dies ein neuer Rekord. Michael Schumacher kam mit Ferrari auf 72 Volltreffer.

221 Punktefahrten erreichte Michael Schumacher in seiner GP-Karriere, das ist umso bemerkenswerter, weil es erst seit 2003 für die ersten acht Fahrer eines Grand Prix Punkte gibt und erst seit 2010 für die ersten Zehn. Lewis Hamilton knackte auch diesen Rekord: 230 Punktefahrten.

Schumi stand für Ferrari 116 Mal auf dem Podest. Hamilton kommt in Diensten von Mercedes inzwischen auf 117 – in Bahrain ist damit ein weiterer Rekord übertroffen worden.



Mit dem WM-Auftakt auf dem Bahrain International Circuit hat Hamilton auch den Rekord an Führungsrunden an sich gerissen: Michael Schumacher lag in der Formel 1 insgesamt 5111 Runden lang in Führung, Hamilton fuhr auf dem Weg zum Bahrain-Sieg seine 5126. Führungsrunde.



Sollte Hamilton 2021 zum achten Mal Champion werden, so wäre das auch der fünfte Titel in Folge – Rekord von Michael Schumacher eingestellt (2000–2004).





Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)