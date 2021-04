Nico Rosberg zu Sebastian Vettel: «Raus aus Spirale!»

​Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (35) spricht über Formel-1-Champion Sebastian Vettel (33): «Es ist ganz wichtig, dass Sebastian jetzt einen Weg aus dieser Negativspirale hinaus findet.»

Es ist der Wurm drin bei Sebastian Vettel: Verpatzte Saison mit Ferrari 2020, nur Rang 13 in der WM, beim Wintertest mit Aston Martin unverschuldet viel zu wenig zum Fahren gekommen, weil die Technik nicht mitmachte, dann missglückter WM-Auftakt in Bahrain – Start von ganz hinten, Kollision mit Ocon, von seinem Stallgefährten Lance Stroll entzaubert.

Die früheren britischen GP-Piloten David Coulthard und Damon Hill machen sich wenig Hoffnungen auf die Wende. Der Schotte Coulthard spricht davon, dass Vettel wohl das gewisse Extra verloren habe, der Engländer Hill will erkannt haben, «dass Sebastian immer etwas zögerlich in den Zweikampf geht».

Nico Rosberg sieht das etwas differenzierter. Der Formel-1-Champion von 2016 sagt als Formel-1-Experte der deutschen Sky: «Ich wünsche es Sebastian wirklich, dass er aus diesem Tief hinaus kommt, aus einem Tief, das er von Ferrari ein bisschen mitgebracht hat.»

«Es hat mich überrascht, wie er sagt, dass er sich immer noch nicht wohlfühle im Auto. Aber okay, es ist für ihn ein neues Team, und er braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Sebastian hat riesiges Talent, das ist ein viermaliger Weltmeister, also wird er das hinbekommen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir noch tolle Rennen von ihm sehen werden dieses Jahr. Aber er muss einen Weg aus dieser Negativspirale finden, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Wir haben in Bahrain wieder einen Fehler gesehen, das ist untypisch für einen viermaligen Weltmeister.»



Der 23fache GP-Sieger Rosberg sagt zum kommenden WM-Lauf in Imola (18. April): «Red Bull Racing hat momentan das schnellere Auto, das macht alles noch spannender. Die sind derzeit im Vorteil. Jetzt müssen wir mal gucken, wie Mercedes und Lewis Hamilton aufholen.»



«Basierend auf den Erkenntnissen aus Bahrain glaube ich, dass in Imola Max Verstappen wieder die besten Karten hat. Das ist für uns von der Spannung nicht zu toppen. Man weiss wirklich nicht, wer gewinnen wird. Vielleicht können dieses Mal auch die Teamkollegen mehr eingreifen als in Bahrain, Valtteri Bottas und Sergio Pérez.»





Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)