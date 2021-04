Charles Leclerc: Was er an Sebastian Vettel vermisst

Sebastian Vettel hat Ferrari in Richtung Aston Martin verlassen. Mit Charles Leclerc lief es bei den Roten nicht immer problemlos, trotzdem wird Leclerc bestimmte Dinge vermissen.

Sebastian Vettel ist zwei Saisons lang an der Seite von Charles Leclerc gefahren. Während Leclerc in dieser Zeit Vettel den Rang abgefahren hat und die Zukunftshoffnung der Roten ist, zog Vettel nach einem enttäuschenden Jahr 2020 weiter und heuerte bei Aston Martin an.

Vettel und Leclerc haben sich als Teamkollegen bis auf die eine oder andere Reiberei gut verstanden, das haben beide stets betont.

Es verwundert daher nicht, dass Leclerc etwas vermisst, seit Vettel das Weite gesucht hat. Der Deutsche wurde durch Carlos Sainz ersetzt.

«Auf jeden Fall seine Erfahrung. In manchen Situationen hatte er großartige analytische Fähigkeiten. In dieser Hinsicht habe ich eine Menge von Seb gelernt», sagte Leclerc bei motorsport.com.

Vettel habe viel Wert auf kleine Details gelegt, «und das hat am Ende auf der Strecke einen großen Unterschied gemacht. Für mich war es sehr interessant, das zu beobachten», meinte der Monegasse.

Auch menschlich wird Vettel fehlen: «Außerdem ist Seb eine sehr gute Person. Seine Bescheidenheit hat mich beeindruckt», sagte Leclerc.

Vettel kämpft nun auf der Strecke gegen Leclerc. Was würde er denken, wenn der Deutsche ihn überholen würde? «Ich glaube nicht, dass ich mir in so einem Fall dann denken würde: 'Ah, er war mein Teamkollege, und ich habe ihn geschlagen, und jetzt ist er vor mir.' Wenn ich das Visier zuklappe, ist kein Platz für solche Gedanken», sagte Leclerc.

«Ich konzentriere mich auf mich selbst, das Auto und meine Aufgabe. Wenn Seb mich überholt, dann werde ich direkt versuchen, mir die Position zurückzuholen. Ich denke nicht, dass es in diesem Moment andere Gedanken geben würde», so Leclerc