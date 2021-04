Formel 1 in Imola: Sky und auch RTL übertragen live

Die Formel 1 fährt am Wochenende in Imola

Vier Rennen kann RTL in dieser Saison live übertragen. Das erste ist der WM-Lauf in Imola. Wir haben alle Informationen zu den Übertragungszeiten des Privatsenders sowie von Sky, dem ORF und SRF.

Das Auftakt-Rennen der Formel 1 in Bahrain war für Sky ein voller Erfolg. Der Pay-TV-Sender, der die exklusiven Übertragungs-Rechte hält, konnte enorme Zuwächse verzeichnen – freilich auf vergleichsweise niedrigem Niveau.

Im Schnitt 1,12 Millionen Zuschauer (1,22 Millionen inklusive Streams) sahen das Rennen bei dem Pay-TV-Sender. Für Sky ist das eine Steigerung um über 80 Prozent, 2020 hatten den Auftakt – damals in Spielberg – 607.000 Fans verfolgt. Im Schnitt kam Sky in der vergangenen Saison auf 550.000 Zuschauer.

Für den deutschen Markt bedeuten die Zahlen einen heftigen Einbruch, saßen in Deutschland in der Saison 2020 bei RTL und Sky zusammen unter dem Strich immerhin rund 4,5 Millionen Fans pro Rennen vor dem Fernseher. Der Einbruch auf 1,22 Millionen Fans ist demnach ein Rückgang um rund 73 Prozent.

Doch zum zweiten Rennen kehrt RTL zurück, denn der Kölner Privatsender wird 2021 vier frei empfangbare WM-Läufe übertragen, welche Sky der Formel 1 zugestanden hat. Sky darf diese Grands Prix in Sublizenz weitergeben.

RTL setzt für das Comeback der Formel 1 im Free-TV auf die Köpfe der langjährigen Erfolgs-Ära. Neben Florian König (Moderation), Heiko Wasser und Christian Danner (Kommentar) ist auch wieder Kai Ebel (Streckenreporter) dabei. Als Sportreporter vor Ort werden am 18. April Kai Ebel und Felix Görner im Einsatz sein, als Experte wird der ehemalige Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg fungieren.

Wichtig zu wissen: RTL zeigt nur das Rennen, das Qualifying nicht. Interessant wird trotzdem der Einfluss auf die Quoten der beiden Sender sein.

Wir haben alle Informationen zu den Übertragungszeiten des Privatsenders sowie von Sky und dem ORF und SRF2.

Imola-GP im Fernsehen

Freitag, 16. April

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

06.15 Uhr: Sky Sport F1 – How the 2012 Season was won

07.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP Bahrain Kompakt

07.45 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP Bahrain Wiederholung

10.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.45 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.25 Uhr: ORF – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.30 Uhr: 1. Training

12.45 Uhr: Sky Sport F1 – Bilder der Saison 2020

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – 4 Minuten im November: Saisonfinale 2008

14.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

14.50 Uhr: ORF – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.00 Uhr: 2. Training

16.15 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

19.50 Uhr: Sky Sport F1 – Drive to Survive: Am Siedepunkt

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Extreme E: Highlights

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

23.50 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

Samstag, 17. April

08.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

10.15 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.00 Uhr: Beginn 3. Training

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.40 Uhr: ORF – F1 News

14.55 Uhr: ORF – Vorbericht Qualifying

14.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Uhr: Qualifying

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Pressekonferenz

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.15 Uhr: Sky Sport F1 – Drive to Survive: Hohe Erwartungen

19.55 Uhr: Sky Sport F1 – Drive to Survive: Rasende Bulls

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

20.45 Uhr: Sky Sport F1 – Inside Tracks – GP Aserbaidschan 2017

21.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 18. April

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

08.30 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte Grand Prix

13.30 Uhr: RTL – F1 Countdown

13.50 Uhr: ORF – F1 News

14.25 Uhr: ORF – Vorberichte Grand Prix, dann Rennen

14.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung GP

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP

15.00 Uhr: RTL – F1 Das Rennen

15.00 Uhr: Beginn Grand Prix

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.45 Uhr: RTL – Analysen und Interviews

17.00 Uhr: ORF – Motorhome

18.00 Uhr: Ted’s Notebook

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix Wiederholung

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix Kompakt

21.00 Uhr: Ted’s Notebook

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Drive to Survive: Blut, Schweiß und Tränen

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Drive to Survive: Zielflagge

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

22.45 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix Kompakt

23.15 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix Wiederholung