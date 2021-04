Davide Brivio: «Fernando Alonso spornt alle an»

Alpine-Sportdirektor Davide Brivio ist überzeugt, dass sein Rennstall mit Esteban Ocon und Fernando Alonso gut aufgestellt ist. Der Spanier erfüllt durch seine Anwesenheit eine wichtige Funktion, betont der Italiener.

Als Alpine Davide Brivio das Angebot machte, nach dem MotoGP-Titelgewinn mit Suzuki auf 2021 hin zur Formel 1 zu wechseln, ergriff der erfolgreiche Teammanager die Chance, als Sportdirektor des Alpine-Rennstalls von Renault in den WM-Zirkus der Vierrad-Helden einzusteigen. «Die Herausforderung hat mich gereizt», erklärte er in Bahrain gegenüber «Formula1.com».

«Ich wollte schon immer wissen, wie die Formel 1 funktioniert, wie das Team den ganzen Betrieb managt und wie sie das Auto aufbauen. Der Wunsch war also da, tiefer in den Sport einzutauchen und ihn so gut wie möglich zu verstehen. Bisher war es auch sehr interessant, es gibt so viel, was ich entdecken und woran ich mich gewöhnen muss. Ich hoffe, dass ich bald in der Lage sein werde, meinen Teil beizutragen und dem Team zu helfen», fügte Brivio an.

Mit dem Fahrer-Duo Esteban Ocon und Fernando Alonso ist der Rennstall aus Enstone gut aufgestellt, ist sich der Italiener sicher: «Wir haben mit Esteban einen sehr jungen und talentierten Fahrer, der eine vielversprechende Zukunft hat. Und mit Fernando einen Piloten, der zwar nicht mehr so jung ist, aber über unglaublich viel Talent verfügt – und genau das brauchen wir auch. Wir sind in dieser Hinsicht also in einer guten Lage.»

Die Rückkehr des Weltmeisters von 2005 und 2006 motiviert die ganze Mannschaft, erzählt Brivio: «Fernando hat viel Erfahrung und verfügt über seine eigenen Vorstellungen. Er ist talentiert, fordert sehr viel von sich selbst und ich denke, es tut dem Team gut, mit einem erfolgreichen Fahrer zu arbeiten. Wenn ein Top-Fahrer in ein Team kommt, dann kreiert das einen gewissen Druck auf die ganze Mannschaft. Man muss ihm das richtige Paket geben, in dem er sein Talent auch zum Ausdruck bringen kann. Seine Ankunft ist deshalb sehr gut für die Truppe, sie spornt jeden an, noch härter zu arbeiten.»

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi