Davide Brivio: «Es geht nicht nur um die Auswahl»

Alpine-Sportdirektor Davide Brivio hat in der MotoGP bewiesen, dass die Nachwuchsförderung zu seinen Stärken gehört. Der Italiener erklärt, warum die Wahl der Talente nur die halbe Miete ist.

Die erfolgreiche Nachwuchsförderung ist eine der Stärken von Davide Brivio. Der langjährige MotoGP-Teammanager bewies im GP-Zirkus der Zweirad-Athleten immer wieder ein gutes Händchen bei der Wahl der Talente, die er förderte. Zuletzt durfte er mit dem erst 23-jährigen Spanier Joan Mir bei Suzuki den WM-Titelgewinn feiern.

Rückblickend erzählt der Alpine-Sportdirektor auf «Formula1.com»: «Bei Suzuki waren wir in der Situation, dass wir einen Top-Fahrer finden mussten, um mit den Top-Piloten im Feld kämpfen zu können. Da musst du dich entscheiden, ob du einen Star abwerben und viel Geld hinblättern oder ob du das Talent selbst finden und fördern willst. Und wir haben uns für Letzteres entschieden.»

Es sei nicht einfach, ein Talent auszumachen, betont Brivio. «Manchmal ist es einfach ein Gefühl, das du hast, auch als Person, vielleicht geht es darum, wie motiviert die Person ist, wie sehr sie es will», wagt er einen Erklärungsversuch. «Es gibt Fahrer, die in einer Nachwuchsmeisterschaft nicht so gut sind, aber hart arbeiten, und dann in der grösseren Klasse Erfolge feiern. Es ist also nicht einfach, das zu erkennen, und du versuchst einfach, die Besten zu finden.»

«Wenn du einen Fahrer hast, der über genügend Talent verfügt und sehr motiviert ist, harte Arbeit zu leisten, dann musst du weiterarbeiten und ihn reifen lassen. Wenn er motiviert und arbeitswillig bleibt, und natürlich talentiert ist, dann wird sich was daraus ergeben. Es geht also nicht nur um die Auswahl, sondern auch darum, wie man die Talente zum Erfolg führt», fügt der Italiener an.

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi