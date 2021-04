Carlos Sainz (Ferrari): Früh gereift dank Formel 1

In seiner Rennfahrer-Karriere musste Carlos Sainz schon früh mit deutlich älteren Teammitgliedern arbeiten. Dadurch sei er früh gereift, betont der Ferrari-Pilot aus Madrid.

Carlos Sainz ist zwar erst 26 Jahre alt, dennoch verfügt der Ferrari-Neuzugang bereits über einen beachtlichen GP-Erfahrungsschatz. Als er 2015 in die Formel 1 einstieg, war er noch als Red Bull-Junior unterwegs, 2017 wechselte er vier Rennen vor dem Ende zum Renault-Werksteam, für das er auch 2018 antrat, bevor er zwei Jahre in den Farben von McLaren Gas gab.

Seine Arbeit im Traditionsrennstall aus Woking überzeugte die Ferrari-Entscheidungsträger, die ihn zum Nachfolger von Sebastian Vettel wählten. Seit diesem Jahr kämpft der Rennfahrer aus Madrid nun für den ältesten GP-Rennstall der Welt und beim Saisonauftakt in Bahrain holte er als Achter auch gleich WM-Punkte für seinen neuen Brötchengeber.

Der frühe Aufstieg in den GP-Zirkus hat ihn reifen lassen, ist Sainz überzeugt. Am Rande des Bahrain International Circuits erklärte er auf die Fan-Frage, was er in der Formel 1 fürs Leben gelernt habe, erklärte er zunächst: «Das ist keine einfache Frage, aber man kann sagen, dass wir in einem sehr jungen Alter bereits in einem Arbeitsumfeld stecken, in dem viele ältere Leute sind.»

«Wenn man als 20-Jähriger in die Formel 1 kommt und mit Chefs, Ingenieuren und Mechanikern arbeiten muss, die 40, 50 oder 60 Jahre alt sind, lässt dich schneller und früher reifen und erkennen, wie du deine eigenen Interessen vertreten und für deine eigene Sache kämpfen kannst», ist der WM-Sechste des Vorjahres überzeugt.

«Man entwickelt sich schneller als normalerweise und du lernst, wie du dich in einem Umfeld behauptest, für das du in deinem jungen Alter noch nicht bereit bist. Es ist interessant, denn ich erinnerte mich noch, wie ich damals scheu war und nicht zu viele Leute verärgern wollte. Aber wenn du älter wirst, entwickelst du dich und du schaffst es besser, deine Interessen zu verteidigen», fügte Sainz an.

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi