Fernando Alonso (Alpine) in Imola: Offene Rechnung 13.04.2021 - 11:10 Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Fernando Alonso

​Alpine-Star Fernando Alonso fiel beim WM-Auftakt in Bahrain durch einen seltsamen Defekt aus – Sandwich-Papier in der Bremsbelüftung, Bremse überhitzt. In Imola will der zweifache Weltmeister Punkte einfahren.