Max Verstappen vor Imola: «Das muss perfekt laufen»

​In Bahrain hatte Max Verstappen mit dem Red Bull Racing RB16B-Honda das schnellste Auto, aber gewonnen hat Lewis Hamilton. Max: «Das muss perfekt laufen, wenn wir in Imola triumphieren wollen.»

Nicht immer gewinnt in der Königsklasse der schnellste Mann. Max Verstappen hatte beim WM-Auftakt in Bahrain die Pole-Position erobert, und nur dank einer aggressiven Rennstrategie von Mercedes und eines bärenstark fahrenden Lewis Hamilton war der Niederländer am Sieg zu hindern, Verstappen wurde mit einem Rückstand von knapp sieben Zehntelsekunden Zweiter.

Max blickt auf Bahrain so zurück: «Generell war das ein fabelhafter Start in die Saison, ein positives Wochenende, was die Leistungsfähigkeit unseres Rennstalls angeht. Aber das ist für Imola keine Erfolgsgarantie. Klar hoffen wir, den Schwung von Bahrain nach Imola mitzunehmen, aber uns ist auch klar – das muss alles perfekt laufen, wenn wir in Italien triumphieren wollen.»

«Selbst wenn ein GP-Wochenende sehr gut verläuft, gibt es immer Aspekte, an welchen du arbeiten kannst. Und das würde ich auch sagen, wenn wir in Bahrain gewonnen hätten. Wenn du einen Rennstall schlagen willst, der sieben WM-Titel in Folge gewonnen hat, dann musst du unablässig zulegen, auf jeder Ebene. Ich bin für einen langen WM-Kampf bereit.»

Zu seinen Autos von 2020 und 2021 sagt der zehnfache GP-Sieger: «Der Vergleich ist nicht ganz einfach, weil die Reifen anders sind und es einige Änderungen an der Aerodynamik gegeben hat. Generell ist das Handling des RB16B von dieser Saison einfach sehr gut. Aber wir haben bislang damit erst auf einer Rennstrecke Erfahrungen gesammelt, nun müssen wir die gute Fahrzeugbalance auf einer anderen Art von Piste auf den Punkt bringen.»



«Es ist schön, dass wir erneut in Imola fahren. Im vergangenen Jahr hatten wir dort ein gutes Rennen, bis zum Reifenschaden. Ich kann noch nicht sagen, wie stark wir sein werden, aber ich kann bestätigen – wir sind bis in die Haarspitzen motiviert, auf jeder Rennstrecke zu gewinnen. Das Ziel ist also einfach: Das Rennen einen Platz besser beenden als in Bahrain.»





Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)