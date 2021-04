Imola-GP im Fernsehen: Wetter-Chaos programmiert

​Die Formel-1-Teams haben sich über das warme Wetter beim Wintertest gefreut – endlich aussagekräftige Bedingungen. Damit ist es beim kommenden WM-Lauf in Imola fürs Erste vorbei, das Wetter spielt verrückt.

Die Corona-Pandemie und der gesunde Menschenverstand ebneten den Weg: Wintertests und Formel-1-WM-Auftakt 2021 fanden auf der gleichen Rennstrecke statt, dem Bahrain International Circuit. Die Teams freuten sich: Endlich aussagekräftige Bedingungen. Jahrelang hatten sie sie darüber geärgert, dass im Winter bei niedrigen Temperaturen in Barcelona getestet wird, und dass am ersten GP-Wochenende in Australien dann 30 Grad herrschen.

Mit dem zweiten WM-Lauf der Saison tritt die Königsklasse erstmals in dieser Saison in Europa an, und mit dem warmen Wetter ist es erst mal vorbei: Fürs kommende Rennwochenende auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari sagen die italienischen Wetterfrösche unbestätiges, für die Jahreszeit zu kühles Wetter voraus.

Freitag ist noch der wärmste und freundlichste Tag, mit 15 Grad Höchsttemperatur, doch schon am Samstagnachmittag ist mit Schauern zu rechnen. Noch lässt sich nicht exakt sagen, wann es in welcher Intensität regnen wird. Aber die Region gerät unter ein hartnäckiges Tiefdruckgebiet, und Besserung ist erst am Dienstag nach dem Rennen in Sicht.

Gut möglich, dass wir am kommenden Sonntag nicht nur die Europa-Premiere der Formel 1 anno 2021 erleben, sondern auch gleich das erste Regenrennen der Saison. Aus heutiger Sicht ist der Sonntag sogar jener Tag mit der grössten Regenwahrscheinlichkeit.





