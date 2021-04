Russell mit gewagtem Vorwurf an Bottas: «Bullshit!»

George Russell und Valtteri Bottas gerieten beim GP in Imola nicht nur auf der Strecke aneinander. Einen harten Vorwurf von Russell an Bottas konterte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff unmissverständlich.

George Russell kochte. Nach dem Crash mit Valtteri Bottas stapfte der Brite aus seinem zerstörten Auto und geigte dem Finnen die Meinung. Auch später war Russell noch mächtig sauer.

«Ich kämpfe um Platz neun, und für ihn ist Platz neun gar nichts. Völlig bedeutungslos. Und dann zeigt er ein Manöver, das man in der letzten Runde im Kampf um den Sieg machen würde», schimpfte Russell.

Und stellte dann eine gewagte These in den Raum. «Das wirft die Frage auf, warum er das für Platz neun macht, und ob er das gegen einen anderen Fahrer vielleicht nicht gemacht hätte», so Russell.

Es gebe keine Spannungen zwischen den beiden, stellte Russell wenig später in seiner Medienrunde klar. «Es war ziemlich klar, wie die Aussage gemeint war. Vielleicht liege ich falsch. Vielleicht kämpft er wirklich einfach für jede Position. Das ist auch sein gutes Recht.»

Der Hintergrund ist klar: Williams-Pilot Russell gilt als Mercedes-Kronprinz und damit als potenzieller Nachfolger von Lewis Hamilton oder aber Bottas, der aktuell sportlich einen schweren Stand bei Mercedes hat.

«Ich habe meinen Aluhut nicht dabei», scherzte Bottas und stellte klar, dass die Behauptung Quatsch sei und er «exakt das gleiche» auch gegen jeden anderen Gegner gemacht hätte. Ein generelles Problem mit Russell habe er zudem auch nicht.

Was sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff zu den Russell-Aussagen? «Das ist Bullshit», stellte der Österreicher klar. «Die ganze Situation ist unerfreulich für uns. Es war ein ziemlich heftiger Abflug und wir können das Auto abschreiben, was angesichts des Budgetdeckels sicher nicht das ist, was brauchen können. Und das wird wahrscheinlich die Upgrades, die wir machen können, beschränken.»

Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +51,909

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:04,773 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 7

10. Gasly 4

11. Räikkönen 2

12. Tsunoda 2

13. Ocon 1

14. Alonso 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. Aston Martin 7

6. AlphaTauri 6

7. Alfa Romeo 2

8. Alpine 1

9. Williams 0

10. Haas 0