Max Verstappen (1.): «Hatte eine Schrecksekunde»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen leistete in Imola Wiedergutmachung für den verlorenen Bahrain-Sieg. Der Niederländer sicherte sich den Sieg vor Polesetter Lewis Hamilton, der ein turbulentes Rennen erlebte.

Max Verstappen kreuzte die Ziellinie in Imola genau 22 Sekunden vor Polesetter Lewis Hamilton, den Grundstein für diesen Erfolg hatte der Red Bull Racing-Star bereits am Anfang des ereignisreichen Rennens gelegt, indem er einen starken Start hinlegte und sich am Mercedes-Piloten vorbeidrückte. Der Polesetter kämpfte lange Zeit auf der zweiten Position, flog aber etwa zur Rennmitte ab, weil er sich beim Überrunden vertat.

Durch diesen seltenen Fehler fiel der Titelverteidiger auf den neunten Platz zurück, kämpfte sich aber bis ins Ziel wieder bis auf die zweite Position vor und kreuzte die Ziellinie hinter Verstappen und vor McLaren-Star Lando Norris. Nach dem Rennen erklärte der siebenfache Weltmeister: «Gratulation an Max, er hat heute einen super Job gemacht, das war ganze Arbeit! Auch Lando gratuliere ich, es ist super, McLaren wieder da vorne zu sehen.»

«Ich selbst hatte nicht den besten Tag», seufzte Hamilton mit Blick auf seine eigene Leistung. «Das war zum ersten Mal seit Langem, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich bin dankbar, dass ich das Auto ins Ziel bringen konnte.» Zu seinem Fehler sagte er: «Es gab nur eine trockene Spur und ich schätze, ich hatte es zu eilig, an allen vorbeizukommen. Ich kam auf die Innenseite und sah, dass es nass war. Ich versuchte, das Auto zum Halten zu bringen, aber ich flog ab. Es war etwas unglücklich, aber ich bin einfach nur dankbar, dass ich weitermachen und ein paar wichtige Punkte holen konnte.»

Sieger Verstappen erklärte: «Das war eine echte Herausforderung heute, speziell in den ersten Runden. Ganz ehrlich, es war nicht einfach, auf der Strecke zu bleiben, weil die Bahn so rutschig war. Aber ich denke, wir haben alles ganz gut hinbekommen. Beim Restart hatte ich eine Schrecksekunde, zum Glück habe ich mich nicht gedreht! Aber ansonsten lief alles super, ich bin also sehr glücklich mit dem Rennverlauf.»

«Das war ein langes Rennen», seufzte auch Norris. «Ich habe alles versucht, um den zweiten Platz zu halten, aber Lewis war einfach zu schnell für mich. Es ist schön, mit diesen Jungs auf Augenhöhe kämpfen zu können, ich hoffe, dass wir das in Zukunft noch öfter machen können.»