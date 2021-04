George Russell zu Bottas: «Willst du uns umbringen?»

Der Crash von George Russell und Valtteri Bottas war der grosse Aufleger des Imola-GP. Die beiden Beteiligten waren nach dem Ausfall sichtlich sauer aufeinander – und schoben alle Schuld von sich.

Die Szene ereignete sich in der 32. Runde des Imola-GP auf der Anfahrt zur Tamburello. George Russell griff Valtteri Bottas an, verlor die Kontrolle über seinen Renner und räumte beim Abflug auch den Mercedes-Piloten ab. Obwohl der Crash bei hoher Geschwindigkeit passierte, blieben die Beteiligten zum Glück unverletzt.

Beide brachten gleich nach dem Aussteigen wild gestikulierend ihren Missmut zum Ausdruck, und der Ärger war auch nicht verflogen, als das Duo vor die TV-Kameras trat, um über die Kollision zu sprechen. Russell beschwerte sich über die Fahrweise von Bottas und unterstellte dem WM-Zweiten des Vorjahres, sich auf gefährliche Art und Weise verteidigt zu haben, wie es Max Verstappen zu Beginn seiner Karriere getan hatte.

«Weil ich den Heckflügel flach gestellt hatte und auch im Windschatten lag, kam ich mit einem grossen Speed-Überschuss an und als ich rauszog, um vorbeizuziehen, rückte er ganz leicht nach rechts. Das ist ein taktisches Verteidigungsmanöver, das Fahrer in der Vergangenheit wagten, im Stil von Max Verstappen anno 2015. Es gibt aber eine Vereinbarung unter Fahrern, dass wir so Ewas nicht mehr machen, Weill es unglaublich gefährlich ist», erklärte der Brite im Sky Sports F1-Interview.

«Auf trockener Piste wäre das Ganze kein Problem gewesen, es wäre am Limit gewesen, aber ich bin mir sicher, dass nichts passiert wäre, aber unter diesen Bedingungen hat er mich aufs Nasse gedrückt und ich habe die Kontrolle über das Auto verloren», fügte Russell an, und stellte klar: «Das Ganze war Pech, aber bei diesen hohen Geschwindigkeiten muss man den Speed und die Bedingungen respektieren.»

Auf die Frage, was er Bottas nach dem Ausfall zugerufen habe, erklärte der junge Mercedes-Zögling: «Ich fragte ihn, ob er uns umbringen will, denn wir waren unglaublich schnell und kannten die Bedingungen. Aber ich denke, wir sind erwachsen und können darüber reden, wenn sich die erste Aufregung etwas gelegt hat.» Und bei ORF beteuerte er: «Ich möchte ihm auch nicht die ganze Schuld geben, denn ich habe ja die Kontrolle über das Auto verloren. Aber er hätte das Ganze verhindern können, es war kein respektvolles Manöver von ihm.»

Bottas selbst bewertete die Szene natürlich anders, er stellte klar: «Er ist der Schuldige, ganz klar, ich habe das nicht verursacht, sein Manöver war sehr ambitioniert.» Und er betonte: «Es war ein ziemlich heftiger Abflug mit viel Speed, es hätte also viel schlimmer ausgehen können, aber zum Glück bin ich okay.»

Die Szene beschrieb der 31-Jährige folgendermassen: «Ich hatte meine Reifen noch nicht auf Temperatur gebracht und George kam angerauscht und versuchte, mich an einer Stelle zu überholen, an der es im Grunde nur eine trockene Spur gab. Ich habe mir die Video-Aufnahmen angeschaut und es war immer genug Platz für zwei Autos vorhanden. Ich weiss also nicht was er da sagen will. Es war gänzlich sein Fehler und für mich ist das natürlich sehr enttäuschend.»

Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +51,909

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:04,773 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Getriebe

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 7

10. Gasly 4

11. Räikkönen 2

12. Tsunoda 2

13. Ocon 1

14. Alonso 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. Aston Martin 7

6. AlphaTauri 6

7. Alfa Romeo 2

8. Alpine 1

9. Williams 0

10. Haas 0