Jost Capito: «Latifi ist besser als sein Ruf»

Williams-CEO Jost Capito betont, wie schwierig die Aufgabe ist, die Nicholas Latifi an der Seite von Mercedes-Zögling George Russell bewältigen muss. Der Kanadier gehe gut mit der Situation um, lobt er.

Der Formel-1-Start gestaltete sich für Nicholas Latifi nicht gerade einfach: Der junge Kanadier musste sich im vergangenen Jahr mit dem unterlegenen Williams FW43 abmühen und schaffte es in keinem der 17 WM-Läufe in die Punkte. Als Elfter kam er bei seinem GP-Debüt in Österreich sowie in Monza und Imola jeweils knapp an die Top-10 heran, doch am Ende hatte er als Einziger der Stammpiloten null Punkte auf dem Konto und belegte damit den letzten WM-Rang.

Dass sein starker Teamkollege George Russell drei WM-Zähler einfahren konnte, lag denn auch an dessen Gastspiel für den an Covid-19 erkrankten Champion Lewis Hamilton in der Wüste von Bahrain. Im Williams holte auch der schnelle Brite im vergangenen Jahr keinen Top-10-Platz. Trotzdem betont Jost Capito in der jüngsten Ausgabe des «Beyond The Grid»-Podcasts: «Es ist sehr schwierig, der Teamkollege von George zu sein.»

Der neue Williams-CEO geht sogar noch einen Schritt weiter: «Es ist das Gleiche, wie der Teamkollege von Lewis Hamilton zu sein, das ist immer schwierig.» Und er lobt: «Es ist beachtlich, wie Latifi mit der Situation umgeht. Im vergangenen Jahr hat er seine Rookie-Saison bestritten, er muss also dazulernen, und das hat er auch getan.»

«Er kam einige Male den Punkten nahe und er arbeitet unglaublich hart», erzählt Capito ausserdem. «Ich denke, dass er sich in diesem Jahr verbessern kann und uns mehr zeigen wird. Ich glaube, er ist besser als sein Ruf», stellt er mit Blick auf den 25-Jährigen fest, der auch in diesem Jahr noch auf seine ersten WM-Zähler wartet.

Und was sagt der CEO zu Russell? «Sein natürliches Talent ist überragend. Aber er verlässt sich nicht darauf und arbeitet auch sehr, sehr hart. Und er fordert viel, wie ich schon betont habe. Es ist nicht einfach, mit ihm zu arbeiten, aber das ist nicht negativ gemeint, sondern ein Kompliment. Er will immer mehr, ist nie zufrieden, und ein Fahrer darf das auch nie sein. Und George weiss es, das Team hinter sich zu bringen, jeder gibt wirklich alles und ist motiviert, ihm das zu geben, was er braucht. Das ist eine Fähigkeit, die jeden Top-Fahrer auszeichnet», schwärmt der 62-Jährige.

