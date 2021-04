Daniel Ricciardo: «Verstappen ist besser als Norris»

McLaren-Star Daniel Ricciardo vergleicht seinen früheren Red Bull Racing-Teamkollegen Max Verstappen mit seinem heutigen Stallgefährten Lando Norris und kommt zum Schluss: Der Niederländer ist der bessere Rennfahrer.

Für Daniel Ricciardo hat in dieser Saison ein neuer Karriere-Abschnitt begonnen. Der Australier hat das Renault-Werksteam nach nur zwei gemeinsamen Jahren in Richtung McLaren verlassen und kämpft nun an der Seite von Lando Norris um WM-Punkte. Im Imola-GP musste er den jungen Briten vorbeilassen, was der Teamneuling ohne Widerworte auch tat.

«Natürlich sagt der Kämpfer in mir, dass ich vorne bleiben will. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich erfahrener und reifer bin, ich habe einfach akzeptiert, dass ich nicht schnell genug war», sagt der siebenfache GP-Sieger im «EFTM.com»-Interview. «Ich bin mein grösster Kritiker und dachte mir einfach, wenn ich schnell genug gewesen wäre, hätte ich davonziehen können, dann würde ich nicht in dieser Situation stecken.»

«Es lag an mir, ich war noch nicht so schnell, wie ich es gerne gewesen wäre, und es war nicht so, dass mich das Team eingebremst hat, um Lando nach vorne zu bringen. Ich hatte es in der Hand und natürlich will ich auch beim zweiten Rennen keine Reibungen im Team verursachen», beteuerte der WM-Fünfte des Vorjahres. Er müsse schlicht einen Weg finden, um besser zu werden, fügte der GP-Star kämpferisch an.

Seinen neuen Stallgefährten, der in Imola als Dritter einen Podestplatz feiern durfte, will Ricciardo nicht unterschätzen. Trotzdem erklärt der 31-Jährige auf die Frage, ob sein früherer Red Bull Racing-Teamkollege Max Verstappen oder Norris der bessere Rennfahrer sei: «Ich muss wohl Max sagen, aber wahrscheinlich liegt das daran, dass ich mehr Erfahrung mit ihm habe. Wenn man sich aber Imola anschaut, dann sieht man, dass auch Lando grossartige Fahrleistungen erbringen kann.»

Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +56,909

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704 min

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:34,773

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden*

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

* ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 5

10. Gasly 6

11. Tsunoda 2

12. Ocon 2

13. Alonso 1

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. AlphaTauri 8

6. Aston Martin 5

7. Alpine 3

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0