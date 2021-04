Jost Capito über Jenson Button: «Sind uns ähnlich»

GP-Veteran Jenson Button steht dem Williams Team mit Rat und Tat zur Seite. CEO Jost Capito ist überzeugt, den Rennstall aus Grove zusammen mit dem Weltmeister von 2009 wieder an die Spitze bringen zu können.

Nachdem Claire Williams im August 2020 nicht umhin kam, den von ihrem Vater Frank mitbegründeten Rennstall an die US-Investmentgesellschaft Dorilton Capital zu verkaufen, verpflichteten die neuen Besitzer Jost Capito als CEO des Williams Teams. Der erfolgreiche Motorsport-Manager, der seine Karriere Mitte der 80er-Jahre als Motoringenieur bei BMW begonnen hatte, holte sich als Verstärkung den früheren GP-Piloten Jenson Button an Bord.

Der Champion von 2009 berät Capito, der in der jüngsten Ausgabe des Podcasts «Beyond The Grid» erklärt, wie wichtig der Austausch mit dem 15-fachen GP-Sieger ist. «Wir sprechen ziemlich oft miteinander. Es geht einfach um seine Erfahrung und seine Herangehensweise – das Team liebt ihn. Für mich ist es gut, jemanden mit diesem Erfahrungsschatz zum Reden zu haben, wenn es ein Problem gibt.»

Der 62-Jährige betont auch: «Jenson wird auch im Werk sein, wenn er in der Nähe ist, und er ist ein grossartiger Motivator. Auch von der Persönlichkeit her sind wir uns ziemlich ähnlich. Wir profitieren also voneinander und sehen beide eine grosse Chance, das Team gemeinsam wieder an die Spitze bringen zu können. Dass er dabei ist, ist fantastisch für mich.»

Das Williams Team durchläuft seit Jahren eine Leistungskrise, im vergangenen Jahr konnten George Russell und Nicholas Latifi keinen einzigen Punkt einfahren und das Traditionsteam belegte am Ende mit null Zählern den letzten Platz in der Team-Wertung. Auch in den ersten beiden Rennen der aktuellen Saison gab es für die Briten nichts zu feiern.

