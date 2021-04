Portugal-GP im Fernsehen: Wieder ein Chaos?

​Ende Oktober 2020 feierte die Formel 1 im Autódromo Internacional do Algarve Premiere – und die Fahrer waren baff über den rutschigen Asphalt. Im Rennen ging es drunter und drüber. Folgt 2021 das nächste Chaos?

Red Bull Racing-Star Max Verstappen sprach 2020 seinen Kollegen aus dem Herzen, als er nach dem Abschlusstraining im Autódromo Internacional do Algarve von Portugal sagte: «Das Schwierigste war, die Reifen zum Arbeiten zu bringen, weil der Belag so neu ist. Es kommt vor, dass die Temperaturen der Reifen vorne und hinten nicht gleichmässig sind, dann hast du im Rennauto wirklich alle Hände voll zu tun.»

Die Fans bekamen auf dem jungen Asphalt einen packenden Grand Prix zu sehen, den ersten in Portugal seit 1996, vor allem in der Anfangsphase ging es zwischen den Piloten auf mittelharten Reifen und jenen auf weichem Gummi drunter und drüber, mit Platzwechseln fast alle paar Sekunden.

Seither haben in der Algarve zahlreiche Rennen stattgefunden, und der Belag sollte über die Phase des Ausschwitzens von Ölen hinaus sein. Zudem fahren wir dieses Mal zu einer anderen Jahreszeit, im Frühling, nicht im Herbst. Das anspruchsvolle Layout ist jedoch geblieben, und die Wetterfrösche können aus heutige Sicht einen Regenschauer am Sonntag noch nicht ausschliessen – dann könnte es so packend werden wie zuletzt in Imola.

Ob trockene Fahrbahn oder nasse, dank unserer Übersicht der wichtigsten Sendetermine verpassen Sie von der ganzen Action aus dem Autódromo Internacional do Algarve nichts.





Portugal-GP im Fernsehen

Freitag, 30. April

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Bahrain-GP

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

08.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.15 Uhr: Sky Sport F1 – Imola-GP

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

11.45 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

12.25 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

12.30 Uhr: 1. Training

13.45 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.00 Uhr: Sky Sport F1 – Belgien-GP 1995

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung 2. Training

16.00 Uhr: 2. Training

17.15 Uhr: Sky Sport F1 – Der Aufstieg von Lewis Hamilton

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 1. Mai

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – Belgien-GP 1995

07.15 Uhr: Sky Sport F1 – Markus Winkelhock 2007

09.45 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

12.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung 3. Training

13.00 Uhr: 3. Training

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – 3. Freies Training Wiederholung

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Bericherstattung Qualifying

15.50 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Saisonfinale 2008

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – Inside Tracks, Baku 2017

20.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.15 Uhr: Sky Sport F1 – Der erste Sieg von Red Bull Racing

22.45 Uhr: Sky Sport F1 – 3. Freies Training Wiederholung

23.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 2. Mai

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – 3. Freies Training Wiederholung

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

15.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Rennen

15.30 Uhr: SRF Info – Beginn GP-Berichterstattung

15.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn GP-Berichterstattung

15.55 Uhr: ServusTV – Beginn GP-Berichterstattung

16.00 Uhr: Rennstart

17.30 Uhr: ServusTV – Analyse

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

18.05 Uhr: ORF 1 – Motorhome, Analyse Portugal-GP

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Alex Zanardi

19.30 Uhr: ServusTV – Speed, das Motormagazin

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.45 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt