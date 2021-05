Portugal-GP: Sky-Quote erholt sich ohne RTL nicht 03.05.2021 - 16:00 Von Andreas Reiners

Formel 1 © ServuSTV 0,84 Millionen sahen den GP auf Sky

Sky ist stark in die Saison gestartet, musste aber am zweiten Rennwochenende Federn lassen, da auch RTL live übertrug. Beim dritten in Portugal nun erholte sich die Quote kaum.