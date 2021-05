Max Verstappen (4.): «Ferrari hat mich überrascht»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen musste sich im zweiten freien Training in Monaco mit dem vierten Platz auf der Zeitenliste begnügen. Von der Bestzeit von Ferrari-Star Charles Leclerc trennten ihn knapp vier Zehntel.

Im ersten freien Training zum Monaco-GP durfte sich Max Verstappen noch über die drittschnellste Runde freuen, mit 0,161 sec fiel sein Rückstand auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez nicht so gross aus, zumal er seine FP1-Bestleistung auf den Medium-Reifen abgeliefert hatte.

Doch am Nachmittag vergrösserte sich der Rückstand des Red Bull Racing-Stars auf die Spitze: Verstappen belegte den vierten Platz im FP2-Klassement, knapp vier Zehntel lag er über der Bestzeit, die Lokalmatador Charles Leclerc im Ferrari aufgestellt hatte.

Der 23-Jährige seufzte nach getaner Arbeit: «Die Strecke ist wirklich eng und knifflig, aber es ist schön, wieder hierher zurückzukehren. Natürlich hatten wir gehofft, etwas schneller zu sein, aber es ist eine richtig coole Piste. Aber leider sind wir ein ganzes Stück zu langsam. Wir müssen also Tempo finden, denn am Verkehr alleine kann es nicht liegen, den hat jeder.»

«Auch fühlt sich das Fahren nicht so gut an, normalerweise fühle ich mich ziemlich wohl und komme schnell auf Touren, aber hier dauert alles ein bisschen zu lange und fühlt sich auch nicht an, wie ich es gerne hätte. Bisher ist es das schwierigste Rennwochenende in dieser Saison», klagte der ehrgeizige Niederländer.

Und Verstappen fügte gewohnt offen an: «Ich bin überrascht, wie stark Ferrari hier ist, das zeigt, wie schwach wir sind. Zum Glück haben wir morgen einen freien Tag, um uns alles genau anzuschauen und einiges zu ändern. Unser Rückstand ist auf jeden Fall gross, und wir müssen einen grossen Schritt nach vorne machen, wenn wir mit ihnen kämpfen wollen.»

2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829

1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618