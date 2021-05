Monaco-GP im Fernsehen: Das ist 2021 alles neu

​2020 konnte der Monaco-GP wegen der Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden, nun ist die Königsklasse zurück im Fürstentum. Die Fahrer rücken auf den weichsten Reifen aus und auf teilweise frischem Asphalt.

Am fünften GP-Wochenende des Jahres und am 67. Formel-1-WM-Wochenende in Monte Carlo rücken die Fahrer erstmals mit der weichsten Reifenkollektion von Pirelli aus – mit dem weichen C5 (rot markiert), dem mittelharten C4 (gelb) und dem harten C3 (weiss).

Die Fahrer erwartet im ersten freien Training eine teilweise frisch asphaltierte Bahn. Die neuen Teile befinden sich von Ausgang der Zielkurve über Start/Ziel bis hinter die erste Kurve (Sainte Devote); einen neuen Belag gibt’s auch bei der Passage am Ausgang der Casino-Passage hinunter bis nach dem Tunnel, dazu von der Hafenschikane bis zum Ausgang der Schwimmbad-Kombination. An zahlreichen Stellen sind zusätzliche Fangzäune errichtet worden. Ein Randstein am Scheitelpunkt von Kurve 4 (Casino) ist durch eine aufgemalte Markierung ersetzt worden, ein Randstein in Kurve 14 (Eingang Schwimmbad) ist zurückversetzt auf die Platzierung aus dem Jahre 2018.

Unter den 20 Fahrern, welche am 20. Mai um 11.30 Uhr das Training aufnehmen, finden wir fünf Monaco-GP-Sieger: Lewis Hamilton (2008, 2016 und 2019), Sebastian Vettel (2011 und 2017), Fernando Alonso (2006 und 2007), Kimi Räikkönen (2005) und Daniel Ricciardo (2018).

Von den drei Formel-1-Neulingen Mick Schumacher, Nikita Mazepin und Yuki Tsunoda ist nur der Japaner noch nie hier gefahren, auch nicht in Nachwuchskategorien. Schumacher trat 2019 in der Formel 2 in Monaco an, Mazepin 2016 im Formel Renault Eurocup 2.0 sowie in der Formel 2 2019.



Wie sich Sieger und Neulinge schlagen, können Sie im Fernsehen oder online verfolgen, hier sind die wichtigsten Sendetermine.





