Lewis Hamilton: «Ich bin von Ferrari verblüfft»

​Lewis Hamilton liebt die Herausforderung, in Monte Carlo schnell zu fahren, aber er sagt auch: «Es muss sich hier endlich was ändern!» Von Ferrari ist der Brite «verblüfft, diese Leistung hätte ich nicht erwartet».

Lewis Hamilton hat den Tag als Drittschnellster abgeschlossen und ist sichtlich zufrieden. «Das Wetter ist toll, und es ist einfach berauschend, hier mit einem Formel-1-Auto zu fahren. Die Passage hoch zum Casino, später im Tunnel und dann die schnelle Schwimmbadpassage, das verliert nie etwas von seinem Zauber, das ist jedes Jahr einzigartig. Wenn dir dann eine gute Runde gelingt oder du gar ein Rennen gewinnen kannst, dann ist das ein unvergleichliches Gefühl.»

«Das war ein guter Tag. Die Leistung von Ferrari hat mich verblüfft, diese Leistung hätte ich nicht erwartet. Aber es ist fabelhaft, dass die auch noch da vorne mitmischen. Je mehr Konkurrenz, desto besser!»

«Hier in Monaco musst es es immer schaffen, einen schönen Rhythmus zu finden. Der Grip des neuen Asphalts ist toll, auch das hätte ich nicht erwartet. Wir werden schneller sein als vor zwei Jahren, da bin ich mir ganz sicher. Das Auto ist gut, wir haben mit der Fahrzeubalance gute Fortschritte gemacht. Am Samstag wird das gegen unsere Gegner ganz knapp, und es würde mich nicht erstaunen, wenn Ferrari so stark bleiben sollte.»

Nie war das Überholen in Monaco schwieriger als mit den aktuellen Formel-1-Autos. Denn vor vier Jahren sind die GP-Rennwagen nochmals markant breiter geworden. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Hamilton wird etwas ernster, wenn es um dieses Thema geht: «Damit ist die Chance, hier an einem Gegner vorbeizukommen, beinahe bei null.»



«Es muss sich hier endlich was ändern. Ich sage das schon seit Jahren. Ich kann mir für die Formel 1 keinen schöneren Rahmen vorstellen als Monaco, aber seien wir mal ehrlich – wir sehen viel zu selten hier richtig spannende Rennen. In der Regel ist der Monaco-GP ein Einstopp-Rennen. Wenn ein Gegner keinen Fehler macht, dann kommst du nicht an ihm vorbei. Das kann kein Fan toll finden.»



«Wir wollen den Besuchern und den TV-Zuschauern fabelhaften Sport bieten. In den ersten vier Rennen haben wir zahlreiche Überholmanöver erlebt, mit einem Feld, das dicht beisammen liegt. Aber hier werden wir am Sonntag in aller Wahrscheinlichkeit eine Perlenkette von Rennwagen sehen, und die Reihenfolge ändert sich nur durch Boxenstopps oder Ausfälle.»



Vor Jahren hat Lewis Hamilton angeregt, die Strecke mit einer schnellen Passage zu verlängern. Aber daraus ist nie etwas geworden. Lewis: «Ich habe leider auch keine Lösung für dieses Problem, aber wir haben seit Jahren das gleiche Format, und wir sollten uns für die Formel-1-Fans etwas Anderes einfallen lassen.»





