Monaco-GP: David Coulthard glaubt an Max Verstappen

​Der zweifache Monaco-GP-Sieger David Coulthard sieht für den kommenden Formel-1-Grand Prix von Monaco Hamilton-Jäger Max Verstappen mit seinem Red Bull Racing-Honda im Vorteil.

Der Tenor der Formel-1-Fahrer im Rahmen des Medientags war überall der gleiche: Endlich wieder Monaco! Nach einem Jahr Pause wegen der weltweiten Corona-Pandemie findet am 23. Mai mit Startzeit 15.00 Uhr der prestigeträchtigste aller Grands Prix wieder statt – jener in den Strassen von Monte Carlo.

Die starken Leistungen von Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) und seines Herausforderers Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda) drängen den Verdacht auf – es wird ein erneutes Duell um den Sieg zwischen diesen beiden Fahrern geben.

Der 246fache GP-Teilnehmer David Coulthard hat in Monaco zwei Mal gewinnen können, 2000 und 2005. Der 50jährige Schotte und Wahl-Monegasse sieht Verstappen als Favoriten und begründet das bei ServusTV so: «Ich habe mir beim vergangenen Rennen in Barcelona den letzten Sektor mit den ganzen engen Kurven besonders aufmerksam angeschaut. Wenn du dort schnell bist, dann hast du auch gute Karten für Monaco.»

Der WM-Zweite von 2001 weiss: «Max war in diesem Bereich der Strecke durchgängig der Schnellste im Rennen und hat in jener Passage regelmässig auf seine Gegner Boden gut gemacht. Max will unbedingt gewinnen.» Der Niederländer liegt in der WM-Zwischenwertung 14 Punkte hinter Lewis Hamilton, in Monaco braucht Max ein herausragendes Ergebnis.



Gleichzeitig lässt der 13fache GP-Sieger Coulthard Platz für Überraschungen: «Vielleicht kommt ja Ferrari noch plötzlich um die Ecke.» Besonders Charles Leclerc hat 2021 bärenstarke Leistungen gezeigt und brennt darauf, in seiner Heimatstadt zu brillieren.



Der ehemalige Mercedes-Rennleiter Norbert Haug (68) gibt ebenfalls einen Tipp ab: «Ich setze auf einen Überraschungssieger – mit Lando Norris im McLaren Mercedes!»





Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0