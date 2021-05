Christian Horner: Verstappen-Hamilton? Keine Dummheit

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner spricht in Monte Carlo über den WM-Kampf gegen Mercedes sowue das Duell Verstappen–Hamilton: «Die beiden sind clever genug, keine Dummheit zu machen.»

Vier Rennen, aber nur ein Sieg von Max Verstappen mit Red Bull Racing-Honda – das ist zu wenig um Lewis Hamilton und Mercedes-Benz in Bedrängnis zu bringen. Der Niederländer Verstappen ist allerdings nicht der Ansicht, dass Monaco ein Schlüsselrennen ist und unbedingt ein Sieg her muss: «Hier gibt es genau gleich viele WM-Punkte wie in jedem anderen Rennen.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist überzeugt davon, dass den vierfachen Weltmeistern im Fürstentum der grosse Wurf gelingen kann, ermutigt von den Rängen 1 (Sergio Pérez) und 3 (Verstappen) im ersten freien Training: «Die Strecken von Portugal und Spanien waren wie zugeschnitten auf die Qualitäten des Mercedes. Hier sollte das anders sein. Wir müssen auf Schlagdistanz zu Mercedes bleiben, und um das zu schaffen, wollen wir in Monaco gewinnen, es ist ganz einfach.»

Das Mercedes-Chassis war zudem zuletzt in Sachen Reifenverschleiss besser als jenes von Red Bull Racing, aber übermässiger Abbau der Reifen ist in Monte Carlo normalerweise kein Thema. Wichtig hier sind vielmehr – gute Traktion, ein ausbalanciertes Fahrzeug, viel Vetrauen des Piloten. Horner weiter: «Wenn es uns gelingt, das Potenzial unseres Autos auszuschöpfen, dann können wir Mercedes bezwingen. Wir freuten uns gewaltig, hier anzutreten, denn wir waren in der Vergangenheit recht flott unterwegs. Aber auch hier wir das gegen Mercedes eine knappe Sache. Wir werden ein perfektes Qualifying zeigen müssen als Grundlage für ein gutes Rennen.»

«Ich freue mich über die gute Zeit von Pérez. Auch Daniel Ricciardo bei McLaren beweist, dass Fahrer, die einen Rennstall gewechselt haben, eine gewisse Zeit brauchen, um sich an der neuen Stelle einzuarbeiten. Wir sehen einen Aufwärtstrend bei Sergio, und das wird so weitergehen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass er Team-intern gegen Verstappen antritt, einen ganz starken Gegner.»

McLaren-CEO Zak Brown hat in den Raum gestellt, eine Kollision von Verstappen und Hamilton sei unvermeidlich, früher oder später. Christian schmunzelt: «Das hat er jetzt so oft gesag, dass man beinahe den Eindruck gewinnen könnte, er wünscht sich das! Nein, ernsthaft – Max und Lewis sind sich in den vergangenen Rennen einige Male nahe gekommen, und sie haben gezeigt, dass es auch ohne Kollision geht. Wenn der WM-Kampf so spannend bleiben sollte, wie wir alle hoffen, dann wird natürlich der Druck höher und damit auch die Chance, dass es zu einer Berührung kommen könnte. Aber das ist immer mit viel Risiko verbunden, und beide Fahrer sind clever genug, keine Dummheit zu machen.»





1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618