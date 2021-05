Carlos Sainz über Norris: «Potenzieller Weltmeister»

Ferrari-Neuzugang Carlos Sainz traut seinem früheren McLaren-Teamkollegen Lando Norris zu, den Traditionsrennstall aus Woking wieder an die Spitze der Formel-1-WM zu bringen.

Am gestrigen Mittwoch bestätigte das McLaren-Team eine mehrjährige Vertragsverlängerung mit Lando Norris, der schon während seiner Nachwuchskarriere von den Briten gefördert wurde. Der zweifache GP-Podeststürmer bleibt über 2022 hinaus an Bord und sorgt damit an der Seite von Daniel Ricciardo für Kontinuität im Rennstall aus Woking.

Geht es nach seinem bisherigen Stallgefährten Carlos Sainz, der von Ferrari abgeworben wurde, dann kann der junge Brite im Team auch die Rolle als Zugpferd übernehmen. Auf die Frage, wie weit Norris das McLaren-Team bringen kann, antwortete der 26-Jährige aus Madrid: «Es gibt eine ganz Gruppe von Fahrern, die auf dem gleichen Niveau kämpfen, und Lando würde ich da auch dazuzählen.»

«Sie alle sind potenzielle Weltmeister, sie brauchen einfach das richtige Auto, um den Titel einfahren zu können», ist sich Sainz sicher. Auch sein aktueller Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc sei einer dieser Fahrer, genauso wie er selbst, fügte der aktuelle WM-Achte an.

«Und viele andere Fahrer auch. Das Niveau in der Formel 1 ist so hoch, dass es leider vielmehr darum geht, was das Team schafft, und nicht was wir können. Aber ich glaube, Lando hat das Potenzial, um Siege einzufahren und McLaren an die Spitze zu bringen», ist sich Sainz sicher.

Norris belegt nach den ersten vier Rennen der Saison den vierten Rang in der Fahrer-Wertung. Beim zweiten Saisonlauf in Imola schaffte er es als Dritter aufs Treppchen und wiederholte damit seine bisherige Formel-1-Bestleistung vom Saisonauftakt 2020.

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0