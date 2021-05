Charles Leclerc (Ferrari): «Ich sage lieber nichts»

​Charles Leclerc hat in seiner Heimat Monaco die Pole-Position zum Traditionsrennen erobert. Es ist die erste Ferrari-Pole seit Mexiko 2019! Von einem möglichen Heimsieg will er lieber nicht sprechen.

«Im Moment bin ich hin- und hergerissen», beschreibt Charles Leclerc seine Gefühle nach einer tollen Quali-Runde, welche ihm die achte Pole-Position seiner Karriere sichert, seine erste seit Mexiko 2019, seine erste auf heimischem Boden in Monte Carlo – und das alles ausgerechnet an jenem Tag, als Piero Ferrari, der Sohn von Firmengründer Enzo Ferrari, 75 Jahre alt geworden ist. Aber Charles Leclerc hat Angst, grosse Angst.

Beim letzten Versuch einer schnellen Runde hat Leclerc seinen Wagen am Ausgang der Schwimmbadpassage in die Leitschiene gesetzt. Das hat einerseits verhindert, dass er von Max Verstappen unterboten worden ist. Aber der Crash bedeutet auch, dass Leclerc um die Pole zittern muss. «Der Schlag war schon sehr heftig, und ich kann noch nicht sagen, ob das Getriebe unbeschädigt geblieben ist. Sollte sich meine Befürchtung bewahrheiten und wir müssen es ersetzen, dann ist die Pole futsch, denn dann muss ich gemäss Reglement um fünf Ränge zurück.»

Was ist beim Unfall genau passiert? Leclerc erzählt: «Meine letzte Runde war nicht sauber, ich hatte zuvor schon die Leitschienen berührt, aber nicht so heftig wie danach. Ich wollte die verlorene Zeit im letzten Pistenteil aufholen, dabei habe ich es übertrieben. Es war eine klassische Fehleinschätzung – ich wollte zu viel, habe rechts mit dem Rad die Leitschiene berührt, schon ging es geradeaus ab in die nächste Pistenbegrenzung.»

Es war ein Abziehbild jenes Unfalls, das der Kanadier Nicholas Latifi im dritten freien Training gezeigt hatte. Und auch Max Verstappen hat an jener Stelle schon die Leitschienen etwas genauer kennengelernt.



Leclerc sagt: «Wir sind selber überrascht davon, dass wir auf Pole-Position stehen und beide Autos in den ersten beiden Startreihen haben. Gut, wir waren im engen dritten Pistenteil von Barcelona bereits konkurrenzfähig gewesen, aber für mich war das keine Garantie dafür, hier schnell zu sein. Und dann hat von der ersten Runde an alles gepasst. Es hat letztlich sogar keine Rolle gespielt, dass ich wegen eines Getriebedefekts im ersten Training nur vier Runden drehen konnte, wir haben die Arbeit später nachgeholt.»



«Im ersten Quali-Segment war ich Zweitschnellster hinter Bottas gewesen, dann konnte ich in Q2 die beste Zeit fahren. Ich spürte die Emotionen aufwallen und versuchte, mich zu beruhigen. Ich witterte, dass ich eine gute Chance haben, die Pole-Position zu erobern, und jeder weiss, wie extrem wichtig mir das hier ist. Dann ist mir im drittn Quali-Teile eine sehr gute erste Runde gelungen, die hat letztlich für die Pole gereicht, aber leider lief es beim zweiten Versuch nicht so glatt.»



Glaubt Leclerc daran, diese tolle Ausgangslage in einen Sieg umsetzen zu können? Charles kreuzt Zeige- und Mittelfinger als Glücksbringer und antwortet: «Ich hatte hier schon so viel Pech, also sage ich dazu lieber nichts.»





Abschlusstraining Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,346

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:10,576

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:10,601

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:10,611

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,620

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:10,900

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,095

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,419

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,573

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,779

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,486

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,598

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,600

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,642

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:11,830

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,205

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,366

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,958

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari *

* nach Unfall im 3. Training nicht in der Qualifikation