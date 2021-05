Nico Rosberg: Aus für Mick Schumacher, Mercedes patzt

​Der Wiesbadener Nico Rosberg, Weltmeister 2016, glaubt aufgrund des Trainingsverlaufs in Monte Carlo: «Das wird jetzt ganz schwierig für Mercedes.» Nico spricht auch über Max Verstappen und Mick Schumacher.

Ein drittes freies Training in Monte Carlo voller Dramatik: Heisses Duell um die schnellste Rundenzeit zwischen Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda) und Carlos Sainz (Ferrari), Unfälle von Nicholas Latifi und Mick Schumacher – und Mercedes offenbar in argen Schwierigkeiten.

Nico Rosberg hat sich das alles in Ruhe angesehen. Dem 35jährigen Wiesbadener kann in Sachen Monaco keiner etwas vormachen – er ist hier aufgewachsen, er stand als Formel-1-Pilot 2013 und 2014 auf Pole-Position, er hat den prestigeträchtigsten aller Grands Prix drei Mal in Folge für Mercedes gewinnen können, 2013, 2014 und 2015.

Nach dem dritten freien Training auf dem Circuit de Monaco sagt der 23fache GP-Sieger Rosberg: «Das war faszinierend, aber wenn dieses Training ein echter Anhaltspunkt gewesen ist, dann muss ich sagen – Aus für Mercedes! Das Auto hat heute wohl einfach nicht den notwendigen Grip, Hamilton und Bottas scheinen die Reifen nicht zum Arbeiten zu bringen. Ich habe Lewis in der Schikane gesehen, wie ihm der Renner ausbricht, ein solches Verhalten des Autos ist ein Killer fürs Selbstvertrauen eines Piloten auf dieser Bahn.»

«Ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig für Mercedes. Und es gibt nicht viel, was sie jetzt vor dem Abschlusstraining noch machen können. Sie müssen es schaffen, dass das Heck weniger nervös wird, etwa in der Art und Weise, dass die Federung an der Hinterachse weicher eingestellt wird. Eine andere Lösung besteht darin, die Antriebseinheit elektronisch so einzustellen, dass die Motorbremse weniger stark wirkt. Aber das ist immer ein Kompromiss, denn wenn du das machst, riskierst du gleichzeitig, dass der Wagen mehr untersteuert, und das willst du auch nicht. Nein, Mercedes steht echt mit dem Rücken zur Wand, und derzeit habe ich nicht viel Hoffnung für sie.»

Zum den Unfällen sagt Nico: «Bei Nicholas Latifi habe ich beobachtet, wie er kurz vor dem Einschlag die Hände vom Lenkrad gerissen hat. Das habe ich in solche Situationen auch immer getan, weil ich fürchterliche Angst davor hatte, durch einen Rückschlag im Lenkrad die Daumen zu brechen. Und bei Mick Schumacher war schon sehr viel Schaden am Wagen zu sehen. Ich weiss nicht, ob selbst die schnellen Formel-1-Mechaniker so etwas noch hinkriegen.»



«Es ist leicht, sich nach einem Crash wie bei Latifi oder Schumacher über einen Fahrer lustig zu machen. Aber in Wahrheit sollten wir den grössten Respekt vor allen Piloten haben, die in Monaco fahren, sie alle bewegen sich auf einem phänomenalen Niveau.»



«Latifi hat vielleicht den Bruchteil einer Sekunde zu früh eingelenkt, bei Tempo 240, das verändert die Linie um zehn Zentimeter nach rechts, daher hat er dann die Leitschiene berührt, und ab diesem Punkt bist du nur noch Passagier – geradeaus über den hohen Randstein gerutscht, von dort rettungslos rechts in die Leitschienen. Da ist nichts mehr zu machen. Auch bei ihm bin ich nicht sicher, ob die Mechaniker das Auto rechtzeitig reparieren können. Aber die Schäden sahen weniger gravierend aus als am Wagen von Mick.»



Tatsächlich bestätigte Haas 40 Minuten nach dem Training: Es wird nicht reichen – Mick Schumacher kann am Qualifying nicht teilnehmen!



Wen vermutet Nico in der Qualifikation vorne? Nico, der selber in der Formel 1 dreissig Pole-Positions herausfahren konnte: «Ich glaube, wir haben von Max Verstappen noch nicht alles gesehen. Ich hatte bei ihm ein wenig den Eindruck – er ist schnell, gewiss, aber er setzt nicht alles auf eine Karte. Weil er genau weiss: Mit einem Crash im dritten freien Training beschädigst du nicht nur dein Selbstvertrauen beträchtlich, es kann gut sein, dass du auch die Qualifikation verpasst.»





3. Training, Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,294

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,341

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,552

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,765

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,817

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,988

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,020

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,298

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,357

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,537

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,539

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,700

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,959

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,139

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:13,329

16. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,390

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,447

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,475

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,522

20. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,614





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829





1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618