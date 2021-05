Charles Leclerc (1.): «Mache mir Sorgen ums Getriebe»

Charles Leclerc erlebte im Heim-Qualifying in Monte Carlo ein Wechselbad der Gefühle. Der Ferrari-Star fuhr die schnellste Runde und krachte daraufhin in die Leitplanken. Nun bangt er um sein Getriebe.

Der Crash von Charles Leclerc beendete die vielversprechenden letzten Versuche der Konkurrenz vorzeitig. Damit durfte sich der Lokalmatador über die Pole in Monaco freuen. Das tat er auch – trotz des Crashs. «Es ist natürlich schade, das Qualifying in der Streckenbegrenzung zu beenden, das fühlt sich eigenartig an. Gleichzeitig bin ich aber irre glücklich über meine erste Runde», berichtete er.

Und der Ferrari-Star fügte an: «Die erste Kurve war noch etwas knifflig, die war nicht perfekt, aber den zweiten und dritten Sektor habe ich dann richtig gut hinbekommen. Und ich bin einfach überglücklich über die Pole. Die Punkte werden erst morgen vergeben, aber es ist eine super Ausgangslage und es war auch eine grosse Überraschung für uns alle.»

Der 23-jährige Monegasse gestand aber auch: «Natürlich mache ich mir Sorgen ums Getriebe, aber mal schauen, wie es läuft.» Auch mit Blick aufs Rennen blieb der Polesetter vorsichtig: «Ich hatte hier schon so viel Pech, deshalb warten wir lieber ab.»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der sich nach der verhinderten letzten Zeitenjagd mit der zweiten Position begnügen musste, erklärte: «Es war natürlich unglücklich mit der roten Flagge, ich fühlte mich wirklich wohl und konnte mich einschiessen. Ich gab auf der letzten Runde wirklich alles, aber dann hat die rote Flagge alle Chancen auf die Pole ruiniert. Trotzdem war es bisher ein sehr gutes Wochenende, denn wir konnten uns seit Donnerstag stark verbessern.»

Valtteri Bottas, der einen starken Versuch unterbrechen musste, ärgerte sich: «Natürlich bin ich enttäuscht, denn ich habe alles in die letzte Runde gesteckt und war auch super unterwegs, als die rote Flagge kam. Wir hätten eine Chance auf die Pole gehabt, nun werden wir im Rennen alles geben und in Monaco kann alles passieren.»

Qualifying, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,346 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:10,576

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:10,601

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:10,611

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,620

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:10,900

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,095

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,419

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,573

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,779

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,486

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,598

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,600

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,642

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:11,830

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,205

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,366

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,958

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari *



* nach Unfall im 3. Training nicht in der Qualifikation