Daniel Ricciardo ratlos: «Weiss nicht, was los ist»

​Daniel Ricciardo gilt als Monaco-Spezialist und hat im Fürstentum einige seiner stärksten Leistungen gezeigt. Aber an diesem Wochenende ist der Australier bisher ratlos: «Ich weiss nicht, was los ist.»

Daniel Ricciardo wächst in Monte Carlo regelmässig über sich hinaus: 2016 fuhr er dem Triumph entgegen, dann kam es beim Reifenwechsel zu einem Durcheinander, Sieg futsch. 2018 holte er das nach und gewann von der Pole-Position aus.

Vor den ersten beiden Trainings sagte der 31jährige Australier: «Monaco hat immer das Beste aus mir geholt, schon vor der Formel 1. Es ist eine jener Strecken, wo du ich danach verzehrst, eine gute Leistung zu zeigen. Ich bin sehr froh, dass wir hier wieder antreten, der Anlass hat mir im vergangenen Jahr wirklich gefehlt.»

Aber als 120 Trainingsminuten vorbei waren, da war ein ratloser Ricciardo anzutreffen. «Ich weiss nicht, was los ist», rätselte der McLaren-Fahrer nach zwei 15. Rängen in den beiden Trainings.

«Es mangelt mir nicht an Vertrauen ins Auto. Aber irgendwie konnte ich das nicht in eine gute Rundenzeit umsetzen. Ich bin frustriert. Du denkst nach einer Runde an Bord: ‘Das war jetzt ordentlich.’ Und dann zeigt sich am Instrumententräger: Platz 12 oder 15, einmal sogar war ich nur 17. Ich bin viel zu langsam und weiss nicht so richtig, wo ich das gutmachen soll.»

Die Sektorzeiten enthüllen: Der siebenfache GP-Sieger verliert vor allem im mittleren Pistenabschnitt, der von der Mirabeau-Kurve bis zum Schwimmbad führt. Daniel: «Mir ist schleierhaft, wieso ich dort so viel Zeit einbüsse.»



Am grundsätzlichen Speed von McLaren kann es nicht liegen: Daniels Stallgefährte Lando Norris war in den beiden Trainings Siebter, dann Sechster.





