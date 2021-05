Nur in Monaco: Safety-Car von Polizei gestoppt

​Mit den Polizisten von Monaco ist nicht zu spassen. Das hat vor kurzem auch Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer lernen müssen – sein Aston Martin wurde von einem Motorrad-Polizisten gestoppt.

Auf der Suche nach einem Foto bei unserem Bildpartner LAT sind wir über eine seltsame Aufnahme gestolpert: Sie zeigt das Formel-1-Safety Car von Bernd Mayländer und rechts davon einen Polizisten auf dem Motorrad auf seinem Motorrad, der den rechten Zeigefinger erhoben hat. Seine Körpersprache sagt: «So nicht.»

Aber was hat der Beamte da gesagt? Und worum ging es bei dieser merkwürdigen Szene? Am Lenkrad des Safety-Car sass Bernd Mayländer, und auf ServusTV hat der 49jährige Waiblinger erzählt, worum es in diesen Sekunden ging.

«Ich war Brötchen holen und wurde dann zum Mezger eskortiert», scherzt Mayländer, «aber natürlich stimmt das nicht. In Wahrheit ist das passiert: Wir haben am Mittwoch vor dem GP-Wochenende keinen Track-Test wie auf anderen Strecken. Üblicherweise ziehen Safety- und Medical-Car einen Tag vor dem ersten Training übungshalber ihre Runden, aber das ist in Monte Carlo nicht möglich.»

«Was wir in Monaco aber machen, das ist eine Runde zur Prüfung der Funksignalstärke. Dazu gingen wir auf die Bahn, aber wir hatten dabei keine Nummernschilder am Wagen, weil wir die in der Regel auf abgesperrter Rennstrecke nicht brauchen. Und darauf hat uns der Polizist hingewiesen, als wir eben Richtung Boxengasse zurück fahren wollten.»



«Er war dann so nett, uns bis dorthin zu eskortieren. Das war vielleicht ein wenig übereifrig, aber wie sich herausstellte, war er noch nicht lange im Dienst und es nicht gewohnt, dass wir da eine Runde zurücklegen. Eine Gefahr bestand zu keiner Zeit, denn wir fahren in Monaco beim Funktest wegen des normalen Verkehrs ja fast nur Schritttempo. Gerade oben beim Casino steht in der Regel alles. Ich schätze, eine Busse für überhöhtes Tempo werde ich erst am Sonntag erhalten!»





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829

1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618