James Vowles (Mercedes): «Das fällt uns auf den Kopf»

​James Vowles (41) ist Chef-Stratege bei Formel-1-Weltmeister Mercedes-Benz. Der Engländer spricht über den Zweikampf mit Red Bull Racing und sagt, was Mercedes auf den Kopf fallen wird.

Der Engländer James Vowles war bereits Chef-Stratege, als der Formel-1-Rennstall aus Brackley noch BrawnGP hiess und 2009 mit Jenson Button sensationell den WM-Titel erobert. Als aus BrawnGP das neue GP-Team von Mercedes-Benz wurde, blieb Vowles an Bord. Er war bei zahlreichen Grands Prix wesentlich an jenen Siegen beteiligt, dank welchen Lewis Hamilton, Nico Rosberg und Valtteri Bottas die Turbohybrid-Ära seit 2014 dominiert haben. Aber in diesem Jahr ist alles ein wenig anders.

Ein flüchtiger Blick auf den WM-Zwischenstand 2021 würde zeigen: Alles wie immer, drei Siege in vier Rennen für Lewis Hamilton, der Engländer einmal mehr auf Titelkurs. Aber so einfach ist das nicht, wie James Vowles gegenüber F1TV erläutert hat. Der Engländer sagt: «Grundsätzlich ist es so – wenn du Verfolger bist, dann hast du in einem Rennen mehr strategische Möglichkeiten.»

«Nehmen wir als Beispiel Bahrain: Wir konnten es uns erlauben, mehr Risiken einzugehen, weil wir nichts zu verlieren hatten. Wir waren ohnehin Zweiter; wenn unser Plan mit Hamilton gegen Verstappen nicht geklappt hätte, wären wir noch immer Zweiter gewesen. Aber das Risiko zahlte sich aus, und wir haben gewonnen. Wenn du vorne liegst, ist das wesentlich schwieriger.»

«In Barcelona hatten wir eine vergleichbare Situation. Wir mussten entscheiden, wie wir gegen Red Bull Racing vorgehen wollen. Ihr habt vielleicht am Funk gehört: ‘Das Gegenteil von Red Bull.’ Wir haben uns also dazu entschlossen, etwas ganz Anderes zu machen als unser Gegner, und diese Möglichkeit war Verstappen als Leader verwehrt.»

Wie schätzt James Vowles die Qualitäten der beiden Rennwagen von Mercedes-Benz und Red Bull Racing-Honda ein?



Der Brite sagt weiter: «In Sachen Reifenaufwärmen und auf eine schnelle Runde ist Red Bull Racing ein wenig besser als wir. Das zeigt sich auch jeweils im ersten Teil eines Grand Prix. Da kann Verstappen jeweils wegziehen. Wir hingegen brauchen etwas länger, um die Reifen ins beste Betriebsfenster zu bringen. Bislang konnten wir diese Schwäche durch eine gute Rennstrategie kaschieren, aber ich bin sicher – es wird Rennen geben, bei welchen uns das auf den Kopf fällt.»



«Mercedes hingegen ist etwas besser, was den Reifenverschleiss angeht. Und das wiederum erlaubt uns eine grössere Flexibilität bei der Rennstrategie. Wenn du im Rennrhythmus nach einer gewissen Weile ein höheres Tempo anschlagen kann, dann eröffnet das sehr viele Möglichkeiten, die Red Bull Racing verschlossen bleiben.»



In Bezug aufs kommende Qualifying von Monaco sagt James Vowles: «Ich glaube, der Red Bull Racing RB16B baut mehr Abtrieb auf als unser Mercedes. Wir haben das schon im dritten Sektor des Circuit de Barcelona-Catalunya erkannt. Und wir gehen davon aus, dass sich das auch in Monte Carlo als Vorteil für RBR erweisen wird. Letztlich haben beide Rennwagen besondere Stärken und in anderen Bereichen leichte Schwächen.»





3. Training, Monaco

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,294

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,341

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,552

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,765

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,817

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,988

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,020

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,298

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,357

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,537

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,539

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,700

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,959

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,139

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:13,329

16. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,390

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,447

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,475

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,522

20. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,614





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829





1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618